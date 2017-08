TVP Info: Nowe taśmy Sikorskiego. Obraża rektorów

Portal TVP Info ujawnia kolejny fragment rozmowy Radosława Sikorskiego i Jacka Krawca. Na nagraniu zarejestrowanym w jednej z warszawskich restauracji były minister spraw zagranicznych między innymi obraża rektorów polskich uczelni.

Zdjęcie Radosław Sikorski o rektorach polskich uczelni: Nie chce im się /Olga Maltseva /AFP

Sikorski i Krawiec w trakcie spotkania w lutym 2014 roku rozmawiali o uczelniach. Krawiec, którego syn wybierał się na studia do Stanów Zjednoczonych, akcentował, że amerykańskie uczelnie dysponują ogromnymi budżetami.

"Jak zobaczyłem te, k***a, kampusy, to wszystko, te budżety w tych uczelniach, 5 miliardów taki Stanford rocznie ma budżet" - mówił szef Orlenu.

"Endowment [darowizna - red. TVP Info] z tego jest jedna trzecia. 5 miliardów to pieniądze, które mają do wydania. Jedną trzecią mają właśnie z endowment, drugą jedną trzecią mają z dotacji i jedną trzecią mają z inwestowanych pieniędzy. Więc pięć miliardów to jest, k***a, taaak duży biznes" - dodaje Krawiec.



Sikorski odpowiada: "Wiesz, oni rozumieją to, czego nasi, ku***sy, nieroby, ci wszyscy rektorzy nie rozumieją. Że, wiesz, główne finansowanie uniwersytetów to może być z [niezrozumiałe, być może endowment, czyli darowizna - red. TVP Info]. Tylko musisz mieć bazę danych".



"Absolutnie" - przytakuje Krawiec.

"Się k***om nie chce. Łatwiej jest naszczekać na rząd, żeby dał, wiesz" - Sikorski krytykuje ponownie rektorów polskich uczelni.

Sikorski zdążył już odnieść się do sprawy na Twitterze.