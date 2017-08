TVP Info ujawnia kolejne rozmowy z restauracji "Sowa i Przyjaciele"

O "bezczelnej formule" Romana Giertycha ws. oświadczenia majątkowego b. ministra transportu Sławomira Nowaka mówili w 2014 r. ówczesny szef PKN Orlen Jacek Krawiec z ówczesnym szefem MSZ Radosławem Sikorskim - wynika z ujawnionych przez TVP Info nagrań z restauracji "Sowa i Przyjaciele".

Jak poinformowały w niedzielę Wiadomości TVP, dziennikarz TVP Info Samuel Pereira dotarł do kolejnych nagrań z 2014 r. z restauracji "Sowa i Przyjaciele". Jest tam rozmowa ówczesnego szefa MSZ Radosława Sikorskiego z ówczesnym prezesem Orlenu Jackiem Krawcem.

Oto fragment podany przez wieczorne Wiadomości TVP:

Radosław Sikorski: Tłumaczenie Nowaka, że zamiany... To wszystko tak kompletnie niewiarygodne. Niby spec od PR, nie...

Jacek Krawiec: Dziecinada kompletna.

Radosław Sikorski: Kompletnie... Gdyby siedział cicho, gdyby gębę na kłódkę trzymał.

Jacek Krawiec: Wszyscy by zapomnieli po dwóch tygodniach, k...a.

Radosław Sikorski: Giertych nawet mu wymyślił formułę, jak uniknąć tego wpisania do oświadczenia, prostą formułę...

Jacek Krawiec: Bezczelną...

Radosław Sikorski: Ale skuteczną. I by nie mogli mu zarzutu postawić. Zegarek? Tak. Żona kupiła, ale to jest własność wspólna.

Jacek Krawiec: Wow.

Radosław Sikorski: Za 20 tysięcy, za tam 17 tysięcy, po połowie i dlatego nie wpisałem. I udowodnij mu, że nie jest po połowie z żoną.

Jacek Krawiec: No. Piękne.

Wcześniej w niedzielę TVP Info ujawniło rozmowę Sikorskiego z Krawcem, gdzie m.in. pada określenie szefa PO Grzegorza Schetynę jako "żulika bez poglądów".

Sikorski na prezydenta

W 2014 r. ówczesny prezes Orlenu Jacek Krawiec sugerował ówczesnemu szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu startowanie na urząd prezydenta - wynika z opublikowanych w niedzielę przez TVP Info nieznanych dotychczas nagrań z restauracji "Sowa i Przyjaciele".

Oto fragment rozmowy na ten temat.

Jacek Krawiec: Wiesz, ty musisz jeszcze k...a jakieś cele osiągnąć, a nie tam...

Radosław Sikorski: Ta... ta...

Jacek Krawiec: Zostać...

Radosław Sikorski: Stary, dostanę kopa w d..ę i oskarżenia tych skur...ynów.

Jacek Krawiec: Kiedy się kończy kadencja Parlamentu Europejskiego, za cztery lata? 2014-2018? No... akurat k...a, zrobisz Ashton i wrócisz na prezydenta.

Radosław Sikorski: A Donald?

Jacek Krawiec: Donaldowi się coś się wymyśli. (śmiech)

Radosław Sikorski: Chcesz mnie zniszczyć...

"Litwinom się nie daj"

O udziale Jana Kulczyka w rozwiązywaniu problemów PKN Orlen na Litwie rozmawiali w 2014 r. ówczesny szef Orlenu Jacek Krawiec z ówczesnym szefem MSZ Radosławem Sikorskim - wynika z ujawnionych w niedzielę przez TVP Info nagrań z restauracji "Sowa i Przyjaciele".

Jak napisał portal tvp.info, b. szef Orlenu i b. minister spraw zagranicznych rozmawiali o PKN Orlen i pozycji, jaką ma firma na rynku.

"A Litwinom się nie daj" - mówił Sikorski do Krawca.

Portal przypomina: "Orlen kupił na Litwie rafinerię Możejki, jednak tamtejsza kolej Lietuvos Geleżinkeliai (LG) wprowadziła wobec polskiej firmy drakońskie stawki taryfowe. Orlen Lietuva latami płacił za transport więcej niż konkurenci z innych krajów. A w 2008 r. zdemontowano 19 km torów w kierunku łotewskiego miasta Renge, przez co spółka była zmuszona do transportu swych produktów dłuższą, liczącą 150 km drogą kolejową".

"Nie dam się. To ch..e są. Ja pogadam z tym Kulczykiem, żeby nawet jakiegoś tam bąka puścił, bo to nie zaszkodzi" - odpowiedział Krawiec. "I dwa, zbudować swoją frakcję w parlamencie, swoją wiesz, grupę" - podpowiedział Sikorski.

Jak pisze portal, szef Orlenu liczył, że polityk PO mu pomoże. "A to mi musisz pomóc, bo to jest wiesz... Nie moje to jest podwórko..." - zwraca się do Sikorskiego. "A to bardzo chętnie, bardzo chętnie. Twoja forsa, moje wpływy polityczne i odjazd" - powiedział Sikorski. "To jedziemy" - mówi Krawiec.

Według TVP Info, rozmówcy umawiają się, że zniszczą innego polityka - na nagraniu nie słychać dobrze nazwiska, ale zdaniem portalu prawdopodobnie chodzi o Konrada Niklewicza, ówczesnego wiceministra rozwoju regionalnego. "A tego N(...) to chyba by trzeba jakoś skasować" - mówi Sikorski. "Myślę, że tak, bo jest mega wrogi" - przytakuje Krawiec.

Orlen Lietuva w grudniu 2014 r. złożyła w sądzie arbitrażowym w Wilnie wniosek o wszczęcie postępowania przeciw LG. Spór zakończył się dopiero w 2017 r. podpisaniem umowy partnerskiej - przypomina TVP Info.