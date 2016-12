Najlepsze materiały dziennikarzy serwisu Fakty w 2016 roku

Polecamy nasz wybór najlepszych, najciekawszych, najbardziej intrygujących i najbardziej wartościowych tekstów przygotowanych przez dziennikarzy serwisu Interia Fakty w 2016 roku.

Bo w dziennikarstwie czasem brakuje rąk...

"Obyś żył w ciekawych czasach" - głosi stare przekleństwo.

Tyle się działo w 2016 roku... Brexit, zwycięstwo Donalda Trumpa, zamachy w Europie, niekończąca się wojna w Syrii, bitwa o Mosul, wstrząsające katastrofy lotnicze, nasilający się kryzys migracyjny. Nie są to, przynajmniej w większości, dobre wiadomości, ale i rok 2016 nie był dobry - nie przyniósł ani pokoju, ani spokoju.

Każdego dnia, niezależnie od pory informowaliśmy państwa o tym, co się dzieje w Polsce i na świecie, niejednokrotnie jako pierwsi.

Między jednym a drugim kryzysem, między jednymi a drugimi wyborami staraliśmy się również pisać teksy pogłębione, analityczne, reportaże czy przeprowadzać wywiady z fascynującymi rozmówcami. Licząc się jednocześnie z tym, że zalew bieżących informacji w każdej chwili może podtopić te materiały.

Koniec roku to doskonała okazja, by przypomnieć nasze najciekawsze autorskie materiały z ostatnich 12 miesięcy. Nie zawsze były to teksty najlepiej "klikalne", ale zawsze były przygotowywane z pasją i dochowaniem dziennikarskiej rzetelności.

Poniżej nasz wybór (kolejność przypadkowa) - zachęcamy do lektury! Wystarczy kliknąć w wybrany materiał - tekst otworzy się w nowym oknie.

