TEKSTYROKU 2016 dziennikarzy serwisu Fakty

Od dziś na stronie głównej Interii będziemy przypominać najlepsze teksty napisane przez dziennikarzy serwisu Fakty w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zachęcamy do lektury.

Zdjęcie . /

W naszym redakcyjnym zestawieniu najlepszych, najciekawszych materiałów mijającego roku pojawiły się wywiady, reportaże, pogłębione analizy, obszerne artykuły.

Wszystkie #tekstyroku zostały zebrane w specjalnym serwisie, dostępnym TUTAJ .

Od dziś na stronie głównej portalu będziemy prezentować po kolei 23 najlepsze teksty. Szukajcie naszych materiałów #tekstyroku również na Twitterze serwisu Fakty oraz na naszej stronie na Facebooku.

Dariusz Jaroń opisze pierwszą polską wyprawę w Himalaje i zaginięcie jej uczestników w tajemniczych okolicznościach. Pokaże również zdjęcia z rodzinnych albumów, sięgnie po dowody w tej sprawie, opowie o utajnionych dokumentach Scotland Yardu i różnych wersjach zdarzeń.



Michał Michalak odwiedzi redakcję londyńskiego "Timesa" w dniu unijnego referendum i usłyszy od Rogera Boyesa, brytyjskiego dziennikarza: "Jeżeli wygra 'Leave', będzie to historyczny moment. To będzie nasz 1989 rok". A potem opowie, na czym polegało oszustwo Donalda Reagana.



Upadek elit sportretuje Katarzyna Krawczyk , wytykając establishmentowi wszystkie grzechy wraz z konsekwencjami. W drugim tekście tej samej autorki zobaczymy, jak zachowywały się social media w trakcie zamachów.



Artur Wróblewski dopyta swojego rozmówcę, dlaczego Ukraińcy nie chcę uznać ludobójstwa Polaków na Wołyniu. Opisze również, jak wygląda sprawa uboju rytualnego w Polsce i dlaczego jest to świetny "interes".



O "peselkach" i "funpackach" w samochodach, czyli o tym, jak policja robi statystyki, przeczytamy w wywiadzie przeprowadzonym przez Jolantę Kamińską. W drugim jej tekście poznamy kulisy współczesnego niewolnictwa w Polsce.



Justyna Kaczmarczyk porozmawia z biskupem Grzegorzem Rysiem o podziałach politycznych w Kościele i religii obywatelskiej, a następnie pokaże, jak skomplikowane jest w Polsce pochowanie martwo urodzonego dziecka.



Agnieszka Waś-Turecka rozliczy byłych członków Komisji Europejskiej z dodatków przejściowych i pokaże, jakie asy w rękawie ma Wielka Brytania, jeśli chodzi o Brexit.



W materiałach Krystyny Opozdy zobaczymy, co się dzieje z kobietami które uciekają do Europy w poszukiwaniu "lepszego życia" i dowiemy się, że Polska ma twarz emeryta.



Aleksandra Gieracka porozmawia z RPO o relacjach państwa ze społeczeństwem obywatelskim, a z o. Leonem Knabitem o młodzieżówce Kościoła i "odwalaniu nabożeństw" przez papieża Franciszka.



Drugie, bardzo smutne oblicze Wenezueli zobaczymy w tekście Justyny Mastalerz . Dzięki tej samej autorce zobaczymy również dwóch Polaków na szlaku Pacific Crest Trail.