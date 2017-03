Andrzej Duda o zachowaniu Beaty Szydło w Brukseli

Premier Beata Szydło zachowała się w jedyny sposób, w jaki mogła - ocenił w piątek prezydent Andrzej Duda, komentując zachowanie szefowej rządu ws. wyboru na przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska.

"Pani premier zachowała się w jedyny sposób w jaki mogła. Gdyby Angela Merkel znalazła się w sytuacji, że przewodniczący Rady Europejskiej jest z partii, która jest opozycyjna wobec niej, jak np. Alternative fur Deutschland, i krytykuje ją i jej rząd na forum krajowym i europejskim, to nie sądzę, by uzyskał jej poparcie. Pani premier znalazła się w takiej sytuacji i nie miała innego wyjścia" - powiedział prezydent w rozmowie opublikowanej na portalu wPolityce.pl

Według prezydenta, należy sobie zadać pytanie: "dlaczego pan przewodniczący Tusk zachowywał się w ten sposób, dlaczego atakował polski rząd, dlaczego atakował panią premier i dlaczego w związku z tym atakował Polskę?".

"W końcu powinien być bezstronnym przewodniczącym Rady Europejskiej. Dlaczego włączał się w polską politykę krajową? Odpowiedzi mogą być tylko dwie: albo po prostu nie chciał polskiego poparcia, albo chciał upokorzyć Polskę i polski rząd, by mimo tego, że ten rząd jest przez niego krytykowany, to i tak go poparł. Taka sytuacja byłaby poniżej wszelkiej godności i uważam, że pani premier zachowała się dobrze i było to jedyne wyjście" - podkreślił prezydent.

Pytany o gratulacje dla Tuska w związku z jego reelekcją prezydent zaznaczył, że "pewna kultura dyplomatyczna obowiązuje". "Jestem prezydentem Rzeczpospolitej i oczywiście depesza gratulacyjna została przeze mnie podpisana i wysłana. Pana przewodniczącego Tuska poparła większość państw członkowskich Unii Europejskiej. Ja mu życzę, by na przyszłość działał tak, by państwa europejskie stanowiły jedność, mogły głosować razem. To wielkie zadanie Rady Europejskiej, by dążyć do tego, by w Unii Europejskiej była jedność. Życzę mu, by przez najbliższe 2,5 roku o tę jedność dbał" - powiedział prezydent.

Prezydent był też pytany o wypowiedź prezydenta Francji Francoise Hollande'a, który - według relacji dyplomatów - miał w czwartek na szczycie UE powiedzieć Szydło: "Wy macie zasady, my mamy fundusze strukturalne". Andrzej Duda odparł, że "prezydent Hollande może mówić różne rzeczy, bo za dwa miesiące są wybory prezydenckie we Francji, a on nie kandyduje".

Według Dudy, "wszyscy ci, którzy reprezentują swoje państwa na Radzie Europejskiej doskonale sobie zdają sprawę, w jakiej sytuacji panią premier Beatę Szydło postawił pan przewodniczący Tusk". "Krytykował rząd polski, czyli krytykował Polskę. Na jej miejscu chyba nikt z przywódców europejskich nie poparłby takiego kandydata" - podkreślił prezydent.

Pytany, czy zgadza się ze stwierdzeniem, że sprawa reelekcji Tuska "to bolesna porażka, ale może się opłacić, bo pokazuje, że odzyskujemy podmiotowość", prezydent podkreślił, że "przede wszystkim premier i prezydent muszą dbać o godność państwa".

"Państwo nie może funkcjonować w ten sposób, że ktoś je krytykuje na arenie krajowej i międzynarodowej, pełniąc ważną funkcję w Unii Europejskiej, a następnie trzeba go koniecznie poprzeć. Jeżeli ktoś się ustawia jako przeciwnik polityczny, to nie zasługuje na poparcie" - oświadczył Duda.

Dudę spytano też, czy uważa, że gdyby Tusk wrócił do kraju, to byłby dla niego groźnym konkurentem politycznym. Prezydent odparł: "Pan Donald Tusk osiągnął poparcie większości krajów europejskich na następną kadencję jako przewodniczący Rady Europejskiej i życzę mu, by osiągnął w drugiej kadencji to, czego nie udało mu się osiągnąć do tej pory, a mianowicie - by działał tak, by wszystkie kraje Unii Europejskiej działały jako jedność".

Oceniając reakcje opozycji na reelekcję Tuska prezydent powiedział, że "opozycja zawsze cieszy się, gdy dzieje się coś, co jest wbrew stanowisku polskiego rządu". "Krytykowanie rządu i kontestowanie jego działań jest wpisane w istotę działań opozycji, ale szkoda, że nie ma refleksji ze strony opozycji w relacjach międzynarodowych" - dodał.

Podkreślił, że "przewodniczący Tusk powinien był działać tak, jak powinien działać przewodniczący Rady Europejskiej, być bezstronny i nie atakować państwa, z którego pochodzi, a nie atakować polskiego premiera". "Wyszedł w ten sposób poza swoją rolę i trudno jest to zrozumieć" - ocenił Andrzej Duda.

Przywódcy państw UE ponownie wybrali w czwartek Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Decyzja zapadła w głosowaniu na szczycie UE w Brukseli. Przeciwko Tuskowi wypowiedział się tylko polski rząd.

Polski rząd zgłosił w zeszłą sobotę innego kandydata na stanowisko szefa Rady Europejskiej, europosła Jacka Saryusz-Wolskiego.