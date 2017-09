Angela Merkel dla "FAZ": Jestem za zmianą unijnych traktatów

Kanclerz Niemiec Angela Merkel opowiedziała się na łamach niedzielnego wydania "Frankfurter Allgemeine Zeitung" - "FAZ" - za zmianą unijnych traktatów w celu zacieśnienia integracji w strefie euro.

Skrytykowała szefa FDP Christiana Lindnera za chęć pogodzenia się z aneksją Krymu.

"Musimy zakotwiczyć w traktatach to, co już w praktyce robimy w strefie euro" - powiedziała Merkel w rozmowie z "FAZ". "Większa integracja w strefie euro możliwa będzie w niektórych punktach tylko po zmianie traktatów" - zaznaczyła szefowa niemieckiego rządu. Jak dodała, obecnie większość działań opiera się o porozumienia między rządami, ponieważ kraje członkowskie "nie znalazły dotychczas czasu i siły, by zmienić traktaty UE".

Do gruntownej reformy strefy euro dąży prezydent Francji Emmanuel Macron. Jego propozycje obejmują m.in. powołanie ministra finansów strefy euro i stworzenie odrębnego budżetu dla strefy euro. W maju Merkel i Macron zapowiedzieli opracowanie "mapy drogowej" reform Unii.

W wywiadzie dla "FAZ" Merkel zwróciła uwagę na znaczenie problematyki bezpieczeństwa w UE. "My Europejczycy musimy dokładnie wiedzieć, kto u nas przebywa" - podkreśliła. Oceniła jako "naiwną" nadzieję, że można stworzyć europejską przestrzeń swobodnego poruszania, nie kontrolując skutecznie granic zewnętrznych. Zapowiedziała powstanie rejestru osób, które wjeżdżają i wyjeżdżają z UE, oraz wymianę tych informacji między wszystkimi krajami Unii.

Merkel skrytykowała szefa Wolnej Partii Niemieckiej (FDP) Christiana Lindnera, który uważa, że Zachód powinien pogodzić się z aneksją Krymu przez Rosję jako "trwałym prowizorium" i podjąć dialog z prezydentem Władimirem Putinem w celu umożliwienia mu "wyjścia ze ślepej uliczki".

"Co by się stało, gdyby tak samo postąpiono z nami w NRD, zgodnie z dewizą: nic się nie da zmienić?" - zapytała Merkel. Szefowa niemieckiego rządu powiedziała, że podziwia odwagę ludzi, którzy przez całe życie podtrzymywali wiarę (w zjednoczenie Niemiec). "Odwaga jest wielką cnotą" - podkreśliła.

W przypadku powstania po wyborach koalicyjnego rządu CDU/CSU z FDP Lindner może zostać ministrem spraw zagranicznych w gabinecie Merkel.

