Co z krajami, które nie chcą przyjąć migrantów? "Solidarność jest niepodzielna"

Podjęcie działań przeciwko krajom, które nie chcą przyjąć migrantów, "nie doprowadziłoby do niczego" - powiedział włoskiemu dziennikowi "La Repubblica" przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

Zdjęcie Jean Claude-Juncker /EMMANUEL DUNAND /AFP

W opublikowanym w środę wywiadzie Juncker ostrzegł, że napływ migrantów może dotknąć w przyszłości inne państwa. Nie zgodził się z postawionym przez dziennikarzy zarzutem, że w obliczu kryzysu migracyjnego Komisja Europejska pozostawiła Włochy samym sobie.

Reklama

"Od początku mówiłem, że tragedia imigracji nie może być problemem tylko Grecji czy Włoch, lecz musi być traktowana jako problem europejski" - oświadczył.

"Dlatego, wspierając włoskie wysiłki, przedstawiliśmy propozycje relokacji ubiegających się o azyl i wzmocniliśmy system przyjmowania i rejestracji uchodźców" - dodał.

Juncker zaznaczył, że wysiłki Włoch są ogromne. "Włochy zasługują na pokojowego Nobla za działania dla ratowania życia ludzkiego na Morzu Śródziemnym" - powiedział przewodniczący KE.

"Jutro może przyjść kolej na kogoś innego"

Na pytanie, czy KE podejmie działania przeciwko tym krajom, które nie stosują się do jej wskazówek, Junker odparł: "Gdybym kierował się własnym instynktem, zrobiłbym to już dawno temu, ale to nie doprowadziłoby do niczego".

"Ja jednak staram się znaleźć rozwiązania, które pomogą rozwikłać obecną sytuację. Z uporem tłumaczę, że solidarność jest niepodzielna. Dzisiaj pomagasz Włochom. Jutro może przyjść kolej na kogoś innego, kto będzie musiał się zmierzyć z kryzysem migracyjnym, na przykład z Ukrainy" - oznajmił Juncker.

W wywiadzie odniósł się też do Rosji mówiąc: "Musimy znaleźć z nią zbieżność interesów, nie zapominając o braku poszanowania dla porozumień z Mińska czy o aneksji Krymu".

Prezydent Władimir Putin to "przyjaciel, który nie zawsze respektuje wszystkie zobowiązania wynikające z przyjaźni" - ocenił szef KE. "Ale myślenie, że można nakreślić obraz europejskiego bezpieczeństwa bez Rosji, to pobożna iluzja. I niebezpieczna" - zakończył Juncker.