Czaputowicz: Decyzja KE ws. Polski nie jest uzasadniona

17 marca w Brukseli odbędzie się specjalne seminarium dla państw członkowskich UE poświęcone zmianom w systemie sądownictwa w Polsce - poinformował w piątek szef MSZ Jacek Czaputowicz. Jak mówił, został poproszony o zorganizowanie takiego seminarium przez wiceszefa KE Fransa Timmermansa.

Zdjęcie Jacek Czaputowicz /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Premier Mateusz Morawiecki w czwartek spotkał się w Brukseli z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem, z którym rozmawiał na temat praworządności w Polsce. Premier przedstawił mu "białą księgę" dotyczącą reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Reklama

Czaputowicz poinformował w piątek, że 17 marca w Brukseli odbędzie się seminarium dla państw członkowskich poświęcone zmianom w systemie sądownictwa w Polsce.

"Przeprowadzimy specjalne seminarium dla państw członkowskich, ponieważ stolice chciałyby uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienia co do systemu. Odbędzie się to za tydzień 17 marca w Brukseli. Będą mogli w nim uczestniczyć eksperci, jeżeli nie, to dyplomaci z siedzibą w Brukseli" - mówił szef MSZ.

Jak podkreślił, "będzie to kolejna okazja, żeby omówić reformy sądownictwa w Polsce w sposób profesjonalny i interaktywny".

Szef polskiej dyplomacji poinformował, że został osobiście poproszony przez wiceszefa KE Fransa Timmermansa, by przeprowadzić takie seminarium, "ponieważ taka jest potrzeba".

"Zapraszamy przedstawicieli państw członkowskich na to seminarium mając nadzieję, że po nim sytuacja będzie jeszcze bardziej klarowna" - zaznaczył Czaputowicz na piątkowym spotkaniu roboczym w Warszawie z przedstawicielami ambasad państw UE i przedstawicielstwa KE w Warszawie.

Zmiany zgodne ze standardami UE

Czaputowicz na piątkowym spotkaniu roboczym z przedstawicielami ambasad państw UE i przedstawicielstwa KE w Warszawie podkreślił, że Polska nie zgadza się z oceną i legitymizacją wykonaną przez KE ws. zmian w wymiarze sprawiedliwości w Polsce.



"Europejski system prawny ugruntowany jest na pluralizmie konstytucyjnym zagwarantowanym przez artykuł 4. Traktatu o UE. Gwarantuje on też, że każde państwo członkowskie może kształtować swój własny system sądownictwa w sposób suwerenny tak długo, jak nie zagraża on niezawisłości sądów. W Polsce sędziowie mają bardzo dużą niezawisłość, jedną z największych w UE" - zaznaczył minister.



"Jesteśmy przekonani, że reformy wprowadzone pomogą w pokonaniu niedostatków polskiego systemu sądownictwa. Jesteśmy też pewni, że zmiany te pozostają w pewnej zgodności ze standardami UE" - oświadczył Czaputowicz.



Szef MSZ wyraził też nadzieję, że "biała księga" dot. zmian w wymiarze sprawiedliwości potwierdzi, że Polska w żaden sposób nie narusza art. 2 Traktatu UE.



"Uważam, że decyzja Komisji (Europejskiej) wszczęcia postępowania z artykułu 7. Traktatu nie jest uzasadniona biorąc pod uwagę, że to państwa członkowskie będą miały ostatnie słowo w tej skomplikowanej sprawie" - podkreślił Czaputowicz.