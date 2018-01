Czaputowicz spotka się z Timmermansem

W niedzielę ma dojść do krótkiego spotkania z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem - zapowiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz w rozmowie z korespondentami Polskiego Radia w Nowym Jorku.

Zdjęcie Jacek Czaputowicz /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Jak powiedział, to część "nowego otwarcia" w relacjach Warszawy z Brukselą. Do spotkania obu polityków ma dojść w Brukseli, dokąd Jacek Czaputowicz udaje się na rozmowy do NATO. Szef polskiej dyplomacji powiedział w rozmowie z Polskim Radiem, że w relacjach Polski i Komisji Europejskiej trzeba zmienić ton.

"Chcę też zademonstrować pewną otwartość na współpracę, na wyjaśnienie naszego stanowiska. Uważam, że Polska ma w tym sporze rację, chcemy spokojnie prezentować te nasze racje. Poprosiłem o spotkanie z Fransem Timmermansem, żeby pokazać dobrą wolę, nawiązać osobiste kontakty" - dodał szef polskiego MSZ.

To właśnie wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans najgłośniej krytykował w ostatnim czasie Polskę w związku ze zmianami w sądownictwie, a wcześniej w Trybunale Konstytucyjnym czy mediach publicznych.

Szef polskiej dyplomacji podkreśla, że częścią zmiany tonu w relacjach Polski z Brukselą miały być też niedawne spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Komisji Jean-Claude'em Junckerem oraz samego ministra Czaputowicza z szefem dyplomacji Niemiec.

W listopadzie ubiegłego roku Bruksela rozpoczęła przygotowania do uruchomienia przeciwko Polsce artykułu 7 unijnego traktatu. Chodzi o wysłanie wniosku do krajów członkowskich stwierdzającego poważne zagrożenie dla praworządności w Polsce. Sprawa ma związek z reformą sądownictwa.

Bruksela krytykuje Polskę także za zmiany w Trybunale Konstytucyjnym i mediach publicznych oraz za to, że Polska nie przyjęła uchodźców w ramach unijnego mechanizmu relokacji.