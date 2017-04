Danuta Huebner: Nie da się sztucznie przeciąć zobowiązań brytyjskich. Trzeba się dogadać

Czy Wielka Brytania może jeszcze pozostać w Unii Europejskiej? - Dominuje pogląd, że jest to możliwe - zaznacza w rozmowie z Interią prof. Danuta Huebner, europosłanka PO i przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego.

Prof. Danuta Huebner, pytana o to, czy Wielka Brytania się opamięta i zostanie w Unii Europejskiej, zaznacza, że proces ruszył i zegar wystartował. Zaznaczyła jednak, że problematyczna byłaby sytuacja, gdyby po uruchomieniu art. 50 Wielka Brytania jednak się rozmyśliła, choć w jej ocenie nie jest to wykluczone i to opamiętanie się Brytyjczyków jest "politycznie wyobrażalne".

W rozmowie z Interią przyznaje, że toczyły się również dyskusje od strony prawnej. - Dominuje pogląd, że jest to możliwe, natomiast zostanie to poddane bardzo określonym warunkom - zaznacza.

Dopóki porozumienie nie zostanie podpisane, jest szansa odwrotu, choć - jak podkreśla przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego - na taki krok musiałyby się zgodzić obie strony, czyli Wielka Brytania i Unia Europejska.



Wielka Brytania bez przywilejów

- Podejrzewam, że pojawiłby się specjalny warunek bez wszystkich przywilejów, które Wielka Brytania otrzymywała przez te wszystkie lata z uwagi na ograniczoną wolę bycia członkiem UE - dodała.

Do 29 kwietnia będą dyskutowane wytyczne. - Chcieliśmy, żeby państwa członkowskie miały już stanowisko Parlamentu Europejskiego - zaznaczyła Huebner.

Pytana o rachunek za Brexit zaznaczyła, że nie wie, skąd te szacowane kwoty pochodzą.



- Najważniejsze są zobowiązania brytyjskie, które biorą się z różnych spraw - dodała, podkreślając, że nie da się w sztuczny sposób przeciąć tych zobowiązań, ale należy się po prostu dogadać.

Przypomniała, że Wielka Brytania ma pożyczki z terminem płatności wyznaczonym dopiero na 2054 rok. Zdaniem Huebner negocjacje będą bardzo trudne.

- PE w swojej rezolucji musi przede wszystkim pilnować interesów państw członkowskich i postawić warunki dla negocjacji. Można to robić w stylu Nigela Farage'a, a można to robić w stylu bardziej cywilizowanym - powiedziała.

Oceniła, że teraz zacznie się ta "nudna część" Brexitu, bez fajerwerków.



Co w sytuacji, jeśli nie uda się dojść do porozumienia? - Będzie źle - powiedziała Huebner. - Nie wyobrażam sobie, żeby bez głębokiego powodu doszło do odejścia od negocjacyjnego stołu - dodała.



"Polska nie jest teraz państwem, o którym się nie mówi"

- Apetyt na szukanie możliwości ograniczenia wpłat na rzecz państw członkowskich może narastać - zaznaczyła w rozmowie z Agnieszką Waś-Turecką. Dodała, że podejmowane są starania, by nie doszło do takiej sytuacji.

- Czasy się zmieniają, UE się zmienia, kwestia finansowa narasta - dodała. Pytana o to, czy Polska tworzy preteksty, powiedziała, że "Polska nie jest teraz państwem, o którym się nie mówi".