Dariusz Rosati dla Interii: Możemy zostać na aucie

O osobnym budżecie dla strefy euro oraz serii niekorzystnych dla Polski wiadomości z Brukseli rozmawialiśmy z europosłem PO prof. Dariuszem Rosatim.

Zdjęcie Dariusz Rosati /Mariusz Kapala /East News Unia Europejska Kalinowski: To realne zagrożenie dla Polski

Państwa należące do strefy euro planują stworzenie osobnego budżetu, który pozwoliłby im zminimalizować ryzyko kolejnych kryzysów finansowych.

Reklama

- Państwa członkowskie uważają, że potrzebują instrumentu, który byłby wykorzystany dla pomocy tym członkom strefy euro, którzy wpadną w tarapaty. Nie jest to próba odcięcia tych, którzy w strefie nie są. Na podstawie doświadczeń Grecji, Portugalii, Irlandii i innych te kraje doszły do wniosku, że wspólna waluta łączy bardziej niż myślano. Teraz ma pomagać, by w sytuacjach kryzysowych lepiej sobie poradzić - mówił Dariusz Rosati w rozmowie z Agnieszką Waś-Turecką.

Skąd kraje strefy euro wezmą środki na osobny budżet?

- Byliśmy krytyczni, bo trudno będzie im sprzedać ten pomysł mówiąc obywatelom: musicie się zrzucić. To im się nie uda. W takim razie środki, które idą na ogólny budżet, będą pomniejszone. Dla krajów spoza strefy, to zła wiadomość. Dla Polski to zła wiadomość, o ile Polska oczywiście nie przystąpi do strefy euro - dodał Rosati.

Ostatnio mówi się, że Polska mogłaby wejść do strefy euro w 2025 roku. Czy to realny scenariusz?

- Jest to horyzont absolutnie bezpieczny. Polski rząd powinien to przemyśleć. Analizy pokazują, że to dla Polski korzystne. Gdyby tak się nie stało, to poza Wielką Brytanią prawdopodobnie tylko my bylibyśmy bez euro - podkreśla Rosati.

- Polski rząd zajął stanowisko polityczne, nawet ideologiczne, bo żadnych argumentów nie słyszałem. Opinie są bezpodstawne, że euro to wzrost cen, że odbiera suwerenność. To wszystko nieprawda. Można spojrzeć w statystyki - dodał.

Rosati nie ma wątpliwości, że przedłużanie kwestii przystąpienia do strefy euro sprawi, że Polska zostanie w tyle.

- Staramy się opóźnić te reformy, które zepchną Polskę na margines. Chcę powiedzieć to jasno - strefa będzie się rozwijać, a my zostaniemy na aucie - dodał Rosati.

Europa, po wyborach we Francji liczy, że szybszy rozwój zapewni jej tandem Emmanuel Macron - Angela Merkel.

- Niemcy i Francja myślą podobnie o przyszłości strefy euro. Są za tym, by strefa się dalej integrowała. Moim zdaniem to symptom, że motor franusko-niemiecki zacznie znów działać. A my mamy w Warszawie obawę. Padają oskarżenia pod kątem innych rządów, że są marionetkami w rękach Berlina. Jeżeli nasz rząd rozumie znaczenie Trójkąta Weimarskiego, to będzie się starał poprawiać relacje - dodał Rosati.

Osobną kwestią jest sprawa relokacji uchodźców, o których jest ostatnio głośno nie tylko w Polsce, ale też w Brukseli.



- Wzywam rząd PiS, by przestał się zachowywać w sposób niemądry i wypełnił zobowiązanie - zwrócił się do kamery europoseł PO.

- PiS straszył Polaków, że uchodźcy roznoszą zarazki i są terrorystami. A przecież ci, którzy dokonują zamachów np. w Wielkiej Brytanii, mogą swobodnie przyjechać do Polski i tu też dokonać zamachu - dodał.