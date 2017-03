Deklaracja Rzymska bez bezpośredniego odniesienia do wielu prędkości

Nie ma bezpośredniego odniesienia do "Europy wielu prędkości" w projekcie deklaracji, przygotowanej na szczyt Unii Europejskiej w Rzymie. Zaplanowano go na przyszłą sobotę.

Okazją ma być 60.rocznica podpisania Traktatów Rzymskich, które zapoczątkowały europejską integrację. Polskie Radio dotarło do projektu deklaracji. W dokumencie napisano, że Unia Europejska będzie działać razem zawsze tam, gdzie to możliwe, w różnym tempie i z różną intensywnością, gdzie będzie to niezbędne.



"Tak jak w przeszłości, w ramach traktatów, pozostawiając drzwi otwarte dla tych, którzy będą chcieli dołączyć później" - brzmi projekt deklaracji.



Teraz będą toczyć się prace nad ostatecznym kształtem dokumentu w gronie przedstawiciele 27 krajów, bez Wielkiej Brytanii. Te negocjacje pokażą, czy ogólne zapisy będą do zaakceptowania przez wszystkie państwa. Przeciwko jakimkolwiek odniesieniom do Europy wielu prędkości wypowiadała się Polska i kraje naszego regionu.



Na szczycie w Rzymie żadnych negocjacji nie zaplanowano, to będzie zaledwie kilkugodzinne spotkanie, które zapoczątkuje dyskusję o przyszłości Unii Europejskiej, jej kształcie i kierunkach rozwoju. Porozumienie w tej sprawie jest spodziewane w grudniu.