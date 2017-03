Donald Tusk: Nie ma prawnych możliwości blokowania decyzji szczytu UE

Nie ma żadnych formalnych, prawnych możliwości blokowania decyzji, jakie podjęła wczoraj Rada Europejska - powiedział w piątek jej przewodniczący Donald Tusk odnosząc się do odmowy poparcia wniosków ze szczytu UE przez premier Beatę Szydło.

Zdjęcie Donald Tusk, szef RE /AFP

"Traktuję te niektóre opinie czy sformułowania, które pojawiły się wczoraj w Warszawie, jako wyraz raczej negatywnej emocji, niż rzeczywistego stosunku do sprawy. Myślę, że jak te emocje opadną, to znowu będą gotowi do normalnej współpracy" - powiedział Tusk dziennikarzom w Brukseli po zakończeniu rozmów w gronie przywódców 27 krajów.

Zdaniem premier Beaty Szydło, ustalenia ze szczytu nie obowiązują. - Jeżeli Polska - jedno z państw UE - nie przyjmuje konkluzji ze szczytu, to znaczy, że tych konkluzji nie ma - powiedziała podczas dzisiejszej konferencji w Brukseli.

Wobec odmowy poparcia wniosków przez Polskę po zakończeniu czwartkowego szczytu UE przyjęto "konkluzje przewodniczącego Rady Europejskiej" poparte przez 27 państw. Premier Szydło jeszcze przed zakończeniem szczytu mówiła dziennikarzom, że według niej nieprzyjęcie wniosków przez wszystkie państwa UE będzie oznaczać, że szczyt UE będzie nieważny.