Gruzini bez wiz do UE. Następni Ukraińcy?

Komisja Parlamentu Europejskiego zgodziła się na zniesienie wiz dla obywateli Gruzji podróżujących do Unii. Europosłowie z komisji swobód obywatelskich zaakceptowali grudniowy kompromis zawarty z przedstawicielami państw członkowskich. Wiele wskazuje na to, że wiosną Gruzini będą mogli wjeżdżać do Unii już bez wiz. Czy w następnej kolejności dotyczyć to będzie Ukrainców?

Zdjęcie Unia Europejska znosi wizy dla Gruzinów /Thierry Monasse /Reporter

Kilka dni przed świętami negocjatorzy Europarlamentu i unijnych rządów uzgodnili tak zwany hamulec bezpieczeństwa, czyli mechanizm pozwalający na szybkie przywracanie wiz gdyby dochodziło do nadużyć, czy masowych przyjazdów Gruzinów do Unii Europejskiej.

Po zatwierdzeniu teraz tych uzgodnień przez komisję parlamentarną następnym krokiem będzie głosowanie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

Według dyplomatów i urzędników w Brukseli, formalności mogą potrwać kilka miesięcy i w kwietniu, najpóźniej w maju wizy dla Gruzinów zostaną zniesione. Liczą na to także Ukraińcy, którzy będą musieli poczekać kilka miesięcy dłużej, bo negocjacje w tej sprawie jeszcze trwają. Ale oczekuje się, że pozytywna decyzja może zapaść przed wakacjami.