Jean-Claude Juncker ​broni Donalda Tuska

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker bronił w piątek Donalda Tuska w kontekście tweeta, w którym szef Rady Europejskiej skrytykował rząd w Warszawie. "Może się swobodnie wypowiadać" - wskazał Juncker.

"Jest Polakiem, ma wiedzę o Polsce, która jest o wiele większa od mojej. Gdy Tusk lub ja coś mówimy, to mówi nam się, że nie jesteśmy neutralni, a gdy nic nie mówimy, to się nas krytykuje za tę neutralność" - powiedział polskim korespondentom w Brukseli szef KE.

W niedzielę na swoim prywatnym koncie na Twitterze Tusk napisał: "Alarm! Ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawisłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media - strategia PiS czy plan Kremla? Zbyt podobne, by spać spokojnie".

Była to reakcja na rezolucję Parlamentu Europejskiego oraz stan relacji polsko-ukraińskich. Premier Beata Szydło uznała, że wpis Tuska to wykorzystanie jego stanowiska jako przewodniczącego Rady Europejskiej do ataku na polski rząd.

