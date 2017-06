Jean-Claude Juncker i Donald Tusk komentują zamach w Londynie

W reakcji na sobotni zamach w Londynie przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zapewnił na Twitterze, że myślami i modlitwą jest z ofiarami ataku oraz ich rodzinami. W podobnym tonie wypowiedział się również na Twitterze szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

"Śledzę ostatnie doniesienia z Londynu z przerażeniem" - napisał Juncker, dodając: "Proszę, zachowajcie ostrożność".

Z kolei Tusk zapewnił, że "Europa jednoczy się ze Zjednoczonym Królestwem w walce z terroryzmem".

W sobotę wieczorem zamachowcy wjechali samochodem w pieszych na moście London Bridge, a następnie zaatakowali za pomocą noży ludzi w pobliżu targu Borough Market. W wyniku zdarzenia zginęło co najmniej sześć osób, a ok. 50 trafiło do szpitala. Wszyscy trzej napastnicy zostali zastrzeleni przez policję.