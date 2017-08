Juncker: Europa nie może liczyć na obronę USA

Przewodniczący Komisji Europejskiej w wywiadzie dla "Tiroler Tageszeitung" stwierdził, że Unia Europejska nie może liczyć na USA w kwestiach obrony.

Zdjęcie Jean-Claude Juncker /FREDERICK FLORIN /AFP

W wywiadzie dla austriackiego dziennika "Tiroler Tageszeitung" Jean-Claude Juncker mówiąc o poprawie sytuacji na rynku pracy w UE, spadku stopy bezrobocia, o gospodarce UE i strefie euro, które powróciły na ścieżkę wzrostu, wskazał też na poprawę poglądów państw członkowskich na Unię Europejską. W tym kontekście wskazał też na politykę USA i zaznaczył, że UE w przyszłości nie będzie mogła się zwrócić do Stanów Zjednoczonych o wsparcie w zakresie obrony. "Staje się jasne, że w dłuższej perspektywie nie możemy liczyć na amerykańską obronę".



Przewodniczący Komisji Europejskiej dodał, że decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu UE uzyskała poparcie pozostałych państw członkowskich. Opublikowany w ub. piątek (18.07.2017) raport z badań przeprowadzonych wśród wyborców ośmiu państw członkowskich UE - Francji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Słowacji, Czech, Holandii i Szwecji - sugerował, że bardziej dostrzegają korzyści ze swego członkostwa w UE niż przed referendum w Wlk. Brytanii ws. brexitu.

Badanie przeprowadziła niemiecka fundacja im. Friedricha Eberta i berliński think tank zbliżony do niemieckich socjaldemokratów. "Decyzja o wyjściu Brytyjczyków z UE jest przez wielu Europejczyków postrzegana jako sygnał do zwarcia szeregów. "Żadnemu z 27 państw UE to nie zaszkodziło" - podkreślił Juncker.

tt.com/ Barbara Cöllen/ Redakcja Polska Deutsche Welle



