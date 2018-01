​Kanclerz Austrii popiera KE w sporze z Polską

W wywiadzie dla środowego wydania niemieckiego dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung" kanclerz Austrii Sebastian Kurz zadeklarował poparcie dla Komisji Europejskiej w jej sporze z Polską o zasady reformowania wymiaru sprawiedliwości.

Zdjęcie Sebastian Kurz /AFP

"Obojętnie o jaki kraj członkowski Unii Europejskiej chodzi, potrzebne jest zawsze dokładne przyjrzenie się, gdy demokracja i praworządność są zagrożone lub gdy przynajmniej powstaje takie wrażenie" - powiedział szef austriackiego rządu.

Reklama

Według niego Komisja Europejska jest za to odpowiedzialna i w przypadku Polski wypełniła swą rolę. "Jeśli będzie to potrzebne, wesprzemy Komisję" - zaznaczył Kurz.

Opowiedział się jednocześnie za łagodzeniem napięć między zachodnioeuropejskimi i wschodnioeuropejskimi państwami unijnymi, ostrzegając, że jeśli się to nie uda, współpraca stawać się będzie coraz trudniejsza. "Dlatego tam, gdzie jest to sensowne i właściwe, chcemy przejmować funkcję pomostu, by wzmacniać spójność UE" - wskazał austriacki kanclerz, który w środę złoży wizytę w Berlinie.

31-letni Kurz, najmłodszy obecnie szef rządu w Europie, jest przewodniczącym chadeckiej Austriackiej Partii Ludowej (OeVP), która po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych utworzyła koalicję rządową z prawicowo-populistyczną Austriacką Partią Wolności (FPOe).