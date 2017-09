KE: Zaostrzenie reguł w strefie Schengen jest konieczne

Komisja Europejska zaproponowała zaostrzenie reguł oraz przyzwolenie na dłuższe przywracanie kontroli granicznych w strefie Schengen. Strefa miała gwarantować swobodne podróżowanie bez konieczności okazywania paszportów, czy dowodów tożsamości na granicach. Polska należy do Schengen od grudnia 2007 roku.

Komisja podkreśliła, że strefa Schengen to jedno z największych osiągnięć europejskiej integracji i musi być chroniona i utrzymana, ale jednocześnie uznała, że zaostrzenie reguł jest konieczne. Bruksela tłumaczy, że sytuacja w ostatnich latach się zmieniła - są nowe zagrożenia dla porządku publicznego: kryzys migracyjny i groźba ataków terrorystycznych. Komisja zaproponowała więc, by kraje członkowskie mogły opuszczać szlabany graniczne na rok, zamiast na pół roku jak obecnie, z możliwością przedłużenia na 3 lata, z dwóch.



"Przywrócenie kontroli na wewnętrznych granicach musi być wyjątkiem, środkiem stosowanym w razie konieczności, w ostateczności" - powiedział unijny komisarz do spraw migracji Dimitris Awramopulos.



Komisja, proponując zmiany, wyszła naprzeciw oczekiwaniom Austrii, Danii, Niemiec, Francji i Norwegii. Polskie Radio informowało kilkanaście dni temu o liście wysłanym przez te kraje do Brukseli, w którym prosiły one o możliwość maksymalnego utrzymywania kontroli granicznych przez 4 lata. Pomysły dotyczące zaostrzenia reguł w strefie Schengen za każdym razem wywołują obawy o jej przyszłość i komentarze o powolnej jej erozji.