Konferencja Jarosława Kaczyńskiego po wyborze Tuska na szefa RE

- Stało się bardzo źle. Został wybrany polityk, który łamał wszelkie reguły, przede wszystkim regułę neutralności i to czynił to w sposób radykalny. (...) Donald Tusk nie będzie już mógł funkcjonować z biało-czerwoną flagą. W tym momencie zerwał to, co określa jako lojalność wobec własnego państwa. A to elementarna zasada - oświadczył Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej w Sejmie.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński /STEFAN MASZEWSKI/REPORTER /East News

- Została złamana zasada, że wysokie funkcje w UE obejmują osoby mające poparcie swojego rodzinnego państwa - powiedział prezes PiS.



- Mamy do czynienia z wyborem człowieka, który mówi nieprawdę - stwierdził.



- Wszyscy musimy wiedzieć, że przewodniczącym RE został człowiek, który włączał się w politykę imigracyjną - podkreślił Kaczyński.



- Ale jednocześnie mamy i dobre wiadomości, mamy panią premier, która dzielnie broniła polskich interesów, wbrew wszystkim, pokazała, że Polska ma własne zdanie, że Donald Tusk nie będzie już mógł funkcjonować z biało-czerwoną flagą. W tym momencie zerwał to, co określa jako lojalność wobec własnego państwa. A to elementarna zasada - oświadczył.



- Polska odzyskuje podmiotowość, Polska staje się po rządach PO państwem naprawdę suwerennym i broniącym swoich interesów - podkreślił prezes PiS.



- Jesteśmy zawiedzeni postawą pana premiera Orbana, ale zdajemy sobie sprawę, jak wielki był nacisk. (...) Jeżeli UE nie zejdzie z tej drogi, którą maszeruje, to stanie się tylko częścią historii - powiedział.



- Nie zapraszam Saryusza-Wolskiego do PiS-u, bo zapraszam tych, którzy się zgłosili, a on się nie zgłosił. Nie otrzymał żadnej obietnicy stanowiska. To co uczynił, uczynił z motywów patriotycznych - wyjaśnił prezes PiS.



Na pytanie dziennikarzy, że niektórzy mówią o Polexicie, odpowiedział: "To bzdura".