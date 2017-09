Konrad Szymański: Polskę i KE dzieli interpretacja zasady praworządności

"Polska zgodziła się z państwami Unii Europejskiej co do wagi praworządności, wskazała jednak, że dzieli ją z Komisją Europejską interpretacja tej zasady" - w ten sposób minister ds. europejskich Konrad Szymański podsumował poniedziałkową dyskusję na temat Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Zdjęcie Konrad Szymański /Rafał Oleksiewicz /East News

"To, co najmocniej wybrzmiało z tej dyskusji, to fakt, że wszystkie państwa, łącznie z Polską, a może nawet na czele z Polską, są przywiązane do zasady praworządności (...). Przedmiotem naszej kontrowersji nie jest zasada praworządności, bo jest ona centralną zasadą polskiej konstytucji, a to co nas dzieli z KE, to interpretacja tej zasady w konkretnym przypadku, konkretnych ustaw" - mówił dziennikarzom w Brukseli Szymański.

Reklama

Jego zdaniem dyskusja miała charakter dość ogólny, bo trudno oczekiwać od ministrów, żeby rozmawiali na temat każdej z ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju osobno.



Szymański relacjonował, że poza deklaracjami w sprawie przywiązania do praworządności, wszyscy uznali, że prowadzenie dialogu to właściwa forma rozwiązania problemu.