Kraje UE intensywnie rozmawiają o budżecie

​W tym tygodniu w unijnych stolicach będą się odbywać konsultacje dotyczące przyszłego budżetu Wspólnoty po 2020 roku. Ten etap rozmów zakończy nieformalny szczyt z udziałem europejskich liderów w piątek w Brukseli. Oficjalnie negocjacje budżetowe rozpoczną się w maju, kiedy będzie już znany projekt budżetu przygotowany przez Komisję Europejską.

Zdjęcie Premier Węgier Viktor Orban i szef KE Jean-Claude Juncker /AFP

Przyszły, unijny budżet będzie konstruowany z myślą o wyjściu Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty.

Reklama

"Będą luki do wypełnienia. Wraz z brexitem powstanie dziura w wysokości od 12 do 14 miliardów euro rocznie" - mówił niedawno komisarz do spraw budżetu Guenther Oettinger. Dodał, że do tego dochodzą nowe cele w przyszłym budżecie, czyli migracja i obronność.

Część krajów już przygotowała wstępnie swoje stanowiska do dyskusji. Grupa Wyszehradzka zaapelowała o zwiększenie wkładu do unijnej kasy i utrzymania wydatków na obecnym poziomie, a w przypadku dopłat dla rolników, o wyrównanie ich poziomu w całej Wspólnocie. Podobne oświadczenie opublikowały także Słowenia, Rumunia i Chorwacja oraz kraje bałtyckie.

Ale zwiększaniu wpłat do unijnego budżetu jest przeciwna część płatników netto, czyli państw, które więcej wpłacają więcej do wspólnej kasy aniżeli z niej otrzymują. Takie stanowisko wyraziła już Holandia, która zażądała też uzależnienia wypłaty unijnych funduszy od praworządności. Nad regulacjami w tej sprawie pracuje Komisja Europejska.