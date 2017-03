​Merkel: Europa musi znaleźć wspólne rozwiązanie kryzysu uchodźczego

W przeddzień uroczystych obchodów 60-lecia podpisania Traktatów Rzymskich kanclerz Niemiec Angela Merkel zaapelowała do wszystkich państw członkowskich UE, by zaangażowały się w wypracowanie wspólnego rozwiązania kryzysu uchodźczego.

"Europa musi znaleźć wspólne rozwiązanie tego kryzysu" - podkreśliła w piątek kanclerz Niemiec we włoskim programie telewizyjnym Tg1. Choć w ostatnich dwóch latach poczyniono duże postępy w tym zakresie, to - jak dodała - nie wszystkie cele udało się jeszcze osiągnąć.

Merkel przebywa obecnie w Wiecznym Mieście w związku z sobotnimi obchodami 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, które dały początek integracji europejskiej.

Oprócz niej z tej okazji do Rzymu przybyło też 26 innych szefów państw i rządów krajów UE oraz przywódców unijnych instytucji.

Podczas wywiadu Merkel nawiązała także do słów, jakie papież Franciszek skierował do przywódców krajów i unijnych instytucji podczas piątkowej audiencji. Słowa papieża, który zaapelował do zebranych w Sala Regia w Watykanie o większą solidarność w UE, były zdaniem Merkel "poruszające i inspirujące".

Jubileuszowy szczyt w Rzymie

Dziś w Rzymie szefowie państw członkowskich UE podpiszą wspólną deklarację, która określi przyszłość Unii.

Jeszcze wczoraj włoskie media, powołując się na ministra spraw zagranicznych Włoch Angelino Alfano, donosiły, że wspólnej deklaracji mogą nie podpisać Polska i Grecja. Wszystko jednak wskazuje na to, że osiągnięciu porozumienia podczas szczytu nie powinny grozić większe napięcia.