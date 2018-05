Orban: Nie będzie budżetu unijnego bez akceptacji Węgier

Premier Węgier Viktor Orban powiedział, że nie popiera budżetu unijnego przesuwającego fundusze na rzecz krajów przyjmujących imigrantów. Według propozycji budżetu na lata 2021-2027 pieniądze mają być przeznaczone na nowe cele - między innymi politykę migracyjną.

Zdjęcie Viktor Orban /AFP

Chodzi o wsparcie dla krajów z południa, do których dociera najwięcej przybyszów spoza Unii Europejskiej.



Kolejna propozycja to zmniejszenie funduszy dla państw, które - według Unii Europejskiej - nie przestrzegają zasad praworządności.



Viktor Orban w wywiadzie dla Radia Kossuth podkreślił, że wspólny budżet na kolejnych siedem lat nie zostanie przyjęty bez poparcia Węgier.



"Uważamy, że migrantom nie powinno się dawać ani centa, niech każdy załatwi to ze swojego budżetu. Nie popieram budżetu unijnego, w którym pieniądze są zabierane rolnikom, badaniom, innowacjom i inwestycjom regionalnym, i przekazywane krajom, które wpuściły migrantów" - powiedział węgierski premier.



Dodał, że dyskusja nad budżetem będzie długa. "Budżet powinien być przyjęty wspólnie, więc Węgrzy nie powinni się martwić. Nie będzie budżetu, dopóki Węgrzy nie zatwierdzą go" - dodał.



W wywiadzie Orban wspomniał też o przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których - jak dodał - głównym tematem będzie migracja. Jak mówił, wybory te będą "wielkim referendum" w sprawie migracji.



Dodał, że w Parlamencie Europejskim największym ugrupowaniem nie jest Europejska Partia Ludowa, do której należy też węgierska partia rządząca Fidesz, lecz frakcja George’a Sorosa.