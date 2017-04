Reuters: Zjednoczona Irlandia stanie się automatycznie członkiem UE

W przypadku zjednoczenia w przyszłości Irlandii należąca obecnie do Wielkiej Brytanii Irlandia Północna automatycznie wejdzie w skład UE. Takie zobowiązanie mają wziąć na siebie przywódcy 27 krajów UE na sobotnim szczycie w Brukseli - podał w piątek Reuters.

Zdjęcie Irlandzki premier Rene Enda Kenny i przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker /JOHN THYS /AFP

Szczyt będzie poświęcony wypracowaniu wspólnego stanowiska 27 krajów UE wobec negocjacji w sprawie Brexitu. Nie weźmie w nim udziału Wielka Brytania.

Irlandzki premier Enda Kenny zwrócił się już wcześniej do unijnych partnerów, by zagwarantowali, że w przypadku zjednoczenia wyspy Irlandia Północna znajdzie się w Unii Europejskiej - podobnie jak to się stało z byłą NRD po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku.

Cytowane przez Reutersa unijne źródła w Brukseli zaznajomione z przygotowaniami do szczytu powiedziały, że przywódcy stwierdzą w sobotę "to, co jest oczywiste, czyli fakt, że również zjednoczona Irlandia pozostanie członkiem UE".

Irlandia Północna stanowi obecnie brytyjską prowincję i wraz z całym Zjednoczonym Królestwem ma opuścić UE zgodnie z decyzją podjętą przez Brytyjczyków w ubiegłorocznym referendum.

"Oczywiście UE nie zajmuje stanowiska w sprawie możliwości zjednoczenia Irlandii. Jeśli tak kwestia się pojawi, do narodów Irlandii i Irlandii Północnej będzie należało podjęcie decyzji, zgodnie z porozumieniem wielkopiątkowym" - powiedziały źródła Reutersa.

To porozumienie z 1998 r., poparte przez rządy Irlandii i Wielkiej Brytanii, przewiduje, że zjednoczenie Zielonej Wyspy ma być zatwierdzone w drodze referendów po obu stronach irlandzko-północnoirlandzkiej granicy.

Także obecny brytyjski rząd potwierdził, że w przypadku zjednoczenia Irlandia Północna powinna mieć możliwość ponownego przyłączenia się do UE.