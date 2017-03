Spór o przewodniczącego Rady Europejskiej. NA ŻYWO

Podczas unijnego szczytu w Brukseli ma dojść do wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej. Gdy wydawało się, że ponowny wybór Donalda Tuska jest przesądzony, polski rząd wysunął kandydaturę Jacka Saryusza-Wolskiego. Zachęcamy do śledzenia relacji na żywo. W Brukseli jest nasza korespondentka Agnieszka Waś-Turecka.

Zdjęcie Jacek Saryusz-Wolski i Donald Tusk /AFP

(artykuł NIE odświeża się automatycznie, użyj klawisza F5)

9:24

Wczoraj spór o stanowisko szefa Rady Europejskiej komentował w rozmowie z Interią Jarosław Wałęsa:

9:17

"Do niedawna sądzono jeszcze, że Polskę uda się przekonać, a pod naporem przytłaczającej liczby przywódców opowiadających się za Donaldem Tuskiem Polska pójdzie wreszcie po rozum do głowy i poprze byłego premiera (zwłaszcza, że to przecież Polak!), albo chociażby wstrzyma się od głosu. Tymczasem stanowisko Polski nie łagodniało, a wręcz przeciwnie - czego kulminacją jest kandydatura Jacka Saryusz-Wolskiego i wczorajszy list premier Beaty Szydło do unijnych przywódców. Już wiadomo - Polska się nie cofnie. A to nastręcza liderom krajów unijnych trudności z przynajmniej dwóch powodów".

O jakie powody chodzi? W korespondencji z Brukseli wyjaśnia Agnieszka Waś-Turecka



9:11

Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zapewnił, że zostaną podjęte wszelkie kroki, by do głosowania dzisiaj nie doszło. "Przekazaliśmy sygnał Niemcom, że nie ma konieczności wybierania dziś szefa RE" - powiedział. Jego zdaniem wprowadzenie kandydatury Jacka Saryusza-Wolskiego nie jest radykalną zmianą, a jedynie "próbą zamiany gorszego nazwiska lepszym".

9:10



Dziś podczas unijnego szczytu ma dojść do wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej. Polski rząd poparł Jacka Saryusza-Wolskiego, Unia Europejska widziałaby jednak na tym stanowisku Donalda Tuska.