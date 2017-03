​Szef PE: Sprzeciw wobec Tuska to wewnętrzna sprawa Polski

- Sprzeciw polskiego rządu wobec wyboru Donalda Tuska na kolejną kadencję na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej to wewnętrzna sprawa Polski - mówił w czwartek szef PE Antonio Tajani. Podkreślił, że decyzja w tej sprawie została podjęta demokratycznie.

Zdjęcie Przewodniczący PE w towarzystwie premier Wielkiej Brytanii i premiera Holandii /AFP

"Wybór na przewodniczącego Rady Europejskiej to wybór demokratyczny. Mamy większość i mamy mniejszość. Przewodniczący Tusk został ponownie wybrany, jego pozycja na tym stanowisku została zatwierdzona. To, że państwo, z którego pochodzi, było przeciwne, to wewnętrzna sprawa Polski, a także sprawa do dyskusji na forum Rady" - oświadczył Tajani na konferencji prasowej.

Spotkanie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego z szefami państw i rządów na unijnym szczycie poprzedziło wybór Tuska na szefa RE. Wyborowi temu przeciwny był polski rząd.

Tajani pogratulował Tuskowi. Powiedział, że jest bardzo zadowolony z przedłużenia kadencji polskiego polityka na "tym prestiżowym stanowisku".

"Od czasu, gdy sprawuję mandat szefa europarlamentu, nasza współpraca wyglądała bardzo dobrze. Jestem przekonany, że ta doskonała współpraca, która rozpoczęła się z początkiem stycznia, będzie kontynuowana" - powiedział szef PE.

Z Brukseli Magdalena Cedro (PAP)