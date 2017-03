Szefowie państw UE podpiszą Deklarację Rzymską

​Dziś mija 60 lat od podpisania Traktatów Rzymskich, które zapoczątkowały integracją europejską. 25 marca 1957 roku we włoskiej stolicy podpisy pod dokumentami powołującymi Europejską Wspólnotę Gospodarczą złożyli przywódcy sześciu państw - Francji, Republiki Federalnej Niemiec, Włoch, Belgii, Holandii i Luksemburga. Dziś po jubileuszowym szczycie w Rzymie szefowie państw członkowskich podpiszą wspólną deklarację, która określi przyszłość Unii.

Zdjęcie Obchody 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich /ANGELO CARCONI /AFP

Pomysły, by europejskie kraje nawiązały ściślejszą współpracę, pojawiły się zaraz po wojnie.

Reklama

"Musimy odbudować rodzinę europejską, stworzyć coś na kształt Stanów Zjednoczonych Europy" - mówił w 1946 roku na Uniwersytecie w Zurychu brytyjski premier Winston Churchill. To przemówienie uznano za pierwszy krok na drodze do europejskiej integracji, w której wtedy Wielka Brytania udziału nie wzięła.

Architektami tej integracji byli francuscy politycy - Jean Monnet, a także Robert Schuman, który w 1950 roku ogłosił swoją Deklarację. Rok później podpisano traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, a w 1957 roku Traktaty Rzymskie.

"Ten pierwszy wspólny rynek, to Europa, która zaczyna się jednoczyć" - mówił wtedy Jean Monnet. Wspólny rynek oznaczał wolny przepływ towarów. Natomiast przepływ usług, osób i kapitału jeszcze długo podlegał ograniczeniom.

Budowa jednolitego rynku rozpoczęła się w latach 60., ale impulsem do pełnego wyeliminowania restrykcji był Jednolity Akt Europejski z 1987 roku.

Jubileuszowy szczyt w Rzymie

Dziś w Rzymie, po jubileuszowym szczycie, szefowie państw członkowskich podpiszą wspólną deklarację, która określi przyszłość Unii.



Jeszcze wczoraj włoskie media, powołując się na ministra spraw zagranicznych Włoch Angelino Alfano, donosiły, że wspólnej deklaracji mogą nie podpisać Polska i Grecja. Wszystko jednak wskazuje na to, że osiągnięciu porozumienia podczas szczytu nie powinny grozić większe napięcia.



W związku z zagrożeniem terrorystycznym w Rzymie wprowadzono nadzwyczajne środki ostrożności. Po środowym zamachu w Londynie szef włoskiego MSW zwiększył z 3 do 5 tysięcy liczbę policjantów i agentów czuwających nad bezpieczeństwem przybyłych do stolicy Włoch gości.

Policja obawia się również agresji ze strony anarchistów, szczególnie bojówek z zagranicy. Dziś w różnych częściach Rzymu odbędzie sześć antyunijnych demonstracji.

Okolice Kapitolu, miejsca obrad, są strefą całkowicie zamkniętą. Zamknięte są również trzy pobliskie stacje metra. Po centrum miasta nie mogą poruszać się ciężarówki ani większe samochody dostawcze.