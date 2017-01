"The Guardian": Jean-Claude Juncker blokował działania Unii Europejskiej

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przez lata blokował działania Unii Europejskiej wymierzone w duże międzynarodowe korporacje, które unikały płacenia podatków – podaje "The Guardian".

Z dokumentów, do których dotarli dziennikarze wynika, że Jean-Claude Juncker pełniąc urząd premiera Luksemburga utrudniał działania Unii Europejskiej w zakresie ograniczania procederu niepłacenia podatków przez wielkie korporacje.

Jean-Claude Juncker był szefem luksemburskiego rządu od stycznia 1995 roku do grudnia 2013 roku. W tym czasie odpowiadał również za finanse państwa.



Blokował prace Brukseli

Mimo wysiłków państw UE, pomysły zmierzające do ograniczenia nieetycznej działalności korporacji i rządów były torpedowane przez mniejsze państwa, w tym liczący zaledwie 560 tys. mieszkańców Luksemburg.

W 1998 roku Unia Europejska przygotowała ogólny kodeks zachowań podatkowych. Jednym z postanowień było to, aby korporacje nie wyprowadzały biznesu do państw z niższym opodatkowaniem, w tym do Luksemburga.

Dodatkowo państwa UE miały wspólnie zadeklarować, aby nie proponować największym przedsiębiorstwom międzynarodowym specjalnych warunków podatkowych. Przez długie lata, podaje "The Guardian", rząd Luksemburga z Junckerem na czele skutecznie blokował prace Brukseli w tym zakresie.

Głos rządu Luksemburga

Rzecznik resortu finansów Luksemburga nie chciał komentować polityki poprzedniego gabinetu i nieformalnych negocjacji przedstawicieli rządu w UE.

Zapewnił, że w ostatnich latach Luksemburg stoi w pierwszym rzędzie europejskich państw, jeżeli chodzi o transparentność w przepisach podatkowych i walkę z nieuczciwą konkurencją podatkową.