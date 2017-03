Tusk: Będę robić wszystko, żeby bronić polskiego rządu

- Będę robić wszystko, żeby bronić polskiego rządu przed polityczną izolacją w Unii Europejskiej - powiedział Donald Tusk na konferencji prasowej.

Zdjęcie Donald Tusk /AFP

- Jestem niezmiernie wdzięczny za zaufanie. Ale teraz nie jest pora, aby samemu sobie gratulować. Będę pracował ciężko, dla całej Europy, ze wszystkimi państwami bez wyjątku - mówił szef RE. - Będę komunikował się z rządem po polsku - odpowiedział Tusk na jedno z pytań zadane przez dziennikarza o to, w jaki sposób ma zamiar "komunikować się z rządem polskim".

- Ja też jestem człowiekiem emocjonalnym i dlatego emocje jestem w stanie zrozumieć, ale tego, co potrzebujemy dzisiaj, to odpowiedzialny i rozsądny wzgląd polityczny. Mam nadzieję, że jest to jasne dla moich polskich kolegów - dodał.



Jak oświadczył, bardzo współczuje Szydło "niewdzięcznej roli, jaka została jej zadana przez lidera jej partii". Jego zdaniem decyzja o jego wyborze na kolejną kadencję w Radzie Europejskiej "jest oczywiście dobra dla Polski, choć nie budzi entuzjazmu polskiego rządu".

"Sądząc po reakcji tysięcy Polaków, choćby na Twitterze, myślę, że bardzo wielu rodaków się ucieszyło z tej decyzji" - powiedział były premier.

- Pracujemy razem z Donaldem od lat - podkreślał Jean Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej.