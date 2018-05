Tusk krytykuje Trumpa. "UE pozbyła się wszelkich złudzeń"

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk skrytykował politykę USA i administrację prezydenta Donalda Trumpa. Na konferencji prasowej w Sofii przed szczytem UE-Bałkany Zachodnie Tusk powiedział, że w efekcie działań Trumpa UE "pozbyła się wszelkich złudzeń".

Zdjęcie Donald Tusk /AFP

"Możemy podziękować prezydentowi Trumpowi, bo dzięki niemu w Europie pozbyliśmy się złudzeń. Dał nam do zrozumienia, że jeśli potrzebujesz pomocnej dłoni, to znajdziesz ją... na końcu własnego ramienia" - powiedział Tusk.



Podkreślił, że po wycofaniu się USA z porozumienia nuklearnego z Iranem UE musi być zjednoczona, by tę umowę utrzymać.

Zaznaczył, że obok tradycyjnych politycznych wyzwań, z którymi styka się Europa - rosnącej potęgi Chin i agresywnej postawy Rosji - UE styka się z nowym fenomenem: "kapryśną asertywnością amerykańskiej administracji".



Wskazał przy tym na ostatnie działania administracji prezydenta Donalda Trumpa. "Patrząc na ostanie decyzje prezydenta Trumpa, ktoś mógłby nawet pomyśleć: jak się ma takich przyjaciół, to po co komu wrogowie?" - zaznaczył.