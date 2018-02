UE: W środę nominacja grupy EKR na stanowisko wiceszefa PE

W środę Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy zdecydują, kto otrzyma nominację grupy na stanowisko wiceprzewodniczącego PE. W lutym został z niego odwołany europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Kandydatem jest Zdzisław Krasnodębski - również europoseł PiS.

Prof. Zdzisław Krasnodębski pozostaje jedynym kandydatem Grupy EKR na wiceszefa PE

Początkowo EKR miał się zająć wskazaniem swego kandydata we wtorek. Jednak - jak poinformowały PAP źródła w EKR - decyzja została przełożona na środę. "Wygląda na to, że nie ma kontrkandydatów, więc powinna to być szybka decyzja" - powiedział PAP jeden z rozmówców.



Informacje PAP potwierdził rzecznik Grupy EKR Jan Krelina. "Jako że jest jeden kandydat, prof. Zdzisław Krasnodębski, nie ma potrzeby zwoływania specjalnego spotkania grupy i przeprowadzania głosowania. Najprawdopodobniej decyzja o nominacji zostanie formalnie potwierdzona na środowym spotkaniu grupy EKR" - powiedział Krelina PAP.



W poniedziałek belgijska europosłanka EKR Helga Stevens, która była jedyną kontrkandydatką Krasnodębskiego w staraniach o nominację grupy na to stanowisko, wycofała swoją kandydaturę.



O decyzji Stevens poinformował na Twitterze Krasnodębski. Jak powiedział PAP, Stevens "nie chciała po prostu narażać się na porażkę w głosowaniu". Zaznaczył też, że w efekcie jej wycofania nie odbędzie się głosowanie, tylko nastąpi formalna akceptacja kandydatury.



Z kolei głosowanie w sprawie nowego wiceprzewodniczącego odbędzie się w PE w czwartek.



Liderzy największych grup politycznych jeszcze przed głosowaniem w sprawie odwołania Czarneckiego zadeklarowali poparcie dla kandydata, którego wystawi grupa EKR.



Z Brukseli Łukasz Osiński