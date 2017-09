Unia Europejska zaostrzyła sankcje wobec Korei Północnej

UE zaostrzyła w czwartek sankcje wobec Korei Północnej, dostosowując je do sierpniowej decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ. To reakcja na północnokoreańskie próby międzykontynentalnej rakiety balistycznej.

Państwa członkowskie mają ponadto szybko wdrożyć dodatkowe sankcje przewidziane we wrześniowej rezolucji ONZ dotyczące mi.in. północnokoreańskich pracowników. Kroki takie uzgodnili tydzień temu w Tallinie na nieformalnym posiedzeniu unijni ministrowie spraw zagranicznych.

Z komunikatu Rady UE wynika, że środki wprowadzone sierpniową rezolucją RB ONZ dotyczą najważniejszych produktów eksportowych Korei Północnej. Zakazano wszelkiego importu z Korei węgla, żelaza, rudy żelaza, owoców morza, ołowiu i rudy ołowiu. Dodatkowe sankcje obejmują północnokoreański przemyt broni, spółki joint venture z udziałem przedsiębiorstw zagranicznych i banki.

Działania te mają zmniejszyć zdolności reżimu w Pjongjangu do generowania dochodów i jego dostępu do międzynarodowych systemów finansowych. Państwa członkowskie UE nie pozwolą też więcej obywatelom Korei Północnej pracować na swoim terytorium, gdyż podejrzewa się ich o pozyskiwanie dochodów na rzecz nielegalnego programu jądrowego i budowy pocisków balistycznych.

Już 10 sierpnia UE zaostrzyła restrykcje wobec Korei Płn., zamrażając aktywa i wpisując na listę objętych zakazem podróżowania kolejne osoby i podmioty. Sankcje te dotknęły m.in. należący do państwa Bank Handlu Zagranicznego (FTB).

W związku z przeprowadzeniem 3 września przez Pjongjang szóstej już próby nuklearnej, a wcześniej prób z międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi (ICBM), RB ONZ przyjęła w poniedziałek kolejne sankcje wobec Korei Północnej. Przewidują one m.in. wprowadzenie limitu na dostawy ropy naftowej do Korei Płn., całkowite embargo na eksport gazu ziemnego do Korei Płn. i zakaz importu północnokoreańskich wyrobów tekstylnych.

