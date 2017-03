Unijny szczyt w Brukseli. Na żywo, część IV

Donald Tusk został wybrany na kolejną kadencję szefa Rady Europejskiej. Poparła go zdecydowana większość unijnych przywódców. Polski rząd był przeciwny. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.

Zdjęcie Donald Tusk /STEPHANE DE SAKUTIN /AFP

20.00

Lider Nowoczesnej Ryszard Petru przed czwartkowymi głosowaniami w Sejmie złożył wniosek o przerwę w obradach do czasu powrotu do Polski z Brukseli premier Beaty Szydło i "złożenia przez rząd honorowej dymisji".



"Zostaliście bez sojuszy" - mówił Petru pod adresem polityków PiS. Nawiązując do czwartkowego ponownego wyboru Donalda Tuska na szefa rady Europejskiej powiedział, że nawet "najbliższy sojusznik" prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego premier Węgier Victor Orban zostawił go samego.



"Jedyny kraj, który jest zadowolony z tego, co Polska zrobiła to Rosja Putina" - powiedział Petru.



Mówił, że PiS "włącza wsteczny bieg" i "ta jazda do tyłu" skończy się Polexitem, czyli wyprowadzeniem Polski z UE.



19.53

- To jest dobra informacja dla Polski i dobra dla Europy. Mamy starego-nowego przewodniczącego Rady Europejskiej, zasłużył sobie na to - mówiła Kopacz dziennikarzom w Sejmie, komentując reelekcję Donalda Tuska.



Oceniła, że premier Beata Szydło oraz szef MSZ Witold Waszczykowski byli dziś w Brukseli "w bardzo niewdzięcznej roli". - Pani premier Szydło, która tam pojechała, musiała być tą, która przenosi fobie narodowe na salony europejskie i mówi, że nie popiera jako przedstawiciel polskiego rządu Polaka na najwyższe stanowisko unijne. Myślę, że nie miała tęgiej miny - dodała Kopacz.





19.49



Tymczasem w Sejmie trwają obrady. Na mównicy pojawił się Jarosław Kaczyński.



19.47

Na Twitterze pojawił się pierwszy wpis Jacka Saryusza-Wolskiego po ogłoszeniu decyzji RE

19.44



Konferencja premier Szydło opóźnia się już 45 min. Nie odbyła się też jeszcze zaplanowana na 18.30 konferencja Donalda Tuska.



19.41

Euforia wśród polityków PO po nadejściu informacji z Brukseli



19.37



19.32

- Ponowny wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej podnosi prestiż Polski. Jednocześnie jest to spektakularna porażka naszego rządu na arenie europejskiej, ale także krajowej - ocenia w rozmowie z Interią politolog z UW dr Olgierd Annusewicz.



Czytaj cały komentarz dr. Annusewicza

19.30



Opóźnia się konferencja prasowa premier Szydło. Pierwotnie miała się odbyć o 19.00



19.20



Polska nie zaakceptuje wniosków ze szczytu UE, na którym unijni przywódcy przy sprzeciwie naszego kraju zdecydowali o drugiej kadencji przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska - podały źródła unijne.



Unijni prawnicy podkreślali wcześniej, że taki krok nie ma znaczenia z punktu widzenia legalności wyboru Tuska, ponieważ decyzja w tej sprawie jest podejmowana przez przywódców większością kwalifikowaną i nie musi być ogłoszona we wnioskach ze szczytu. Te bowiem przyjmowane są na zasadzie konsensusu.



Źródła w Brukseli podkreślają, że jeśli Warszawa nie zmieni zdania, ustalenia szczytu dotyczące m.in. migracji, europejskiej prokuratury czy gospodarki zostaną ogłoszone jako deklaracja 27 państw członkowskich



19.14

Kaczyński: Nie ukrywam, że jesteśmy zawiedzeni postawą premiera Orbana, ale zdajemy sobie sprawę, jak potężny był nacisk, jak bardzo UE idzie drogą, z której jeśli nie zejdzie, stanie się częścią historii

19.05

- Nie jest prawdą, że Jacek Saryusz-Wolski otrzymał jakieś obietnice - mówił także Jarosław Kaczyński.

18.59

- Stało się bardzo źle. Został wybrany polityk, który łamał wszelkie reguły - powiedział na konferencji prasowej, która odbyła się w Sejmie, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Została złamana zasada, że wysokie funkcje w UE obejmują ludzie, którzy mają poparcie państwa z którego pochodzą - dodał.

- Mamy panią premier, która bardzo dzielnie broniła polskich interesów i potrafiła przeciwstawić się wszystkim - kontynuował prezes PiS.

- Tusk zerwał lojalność wobec własnego państwa - dodał.

18.51

Tymczasem agencja AFP donosi: Polska zablokuje wydanie komunikatu końcowego szczytu UE