Węgry odpowiadają UE. "Nie zrzekniemy się suwerenności"

Węgry nie zrzekną się części swej suwerenności narodowej na rzecz Unii Europejskiej i będą nadal walczyć z kwotowym systemem przyjmowania ubiegających się o azyl – powiedział minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto agencji Reutera.

Zdjęcie Peter Szijjarto /DOMENIC AQUILINA /PAP/EPA

Według ministra rezygnacja z dalszych pełnomocnictw narodowych nie jest właściwym podejściem. "Zdecydowanie nie podzielam poglądu, że im mniej suwerenności na poziomie państw członkowskich, ty silniejsza będzie UE" - oznajmił Szijjarto w wywiadzie przeprowadzonym we wtorek wieczorem.

Reklama

Szijjarto powiedział natomiast, że sferą, w której Węgry opowiadają się za wspólnym stanowiskiem unijnym, jest obronność, gdyż istnienie europejskiej armii wzmocniłoby państwa członkowskie z korzyścią dla całej wspólnoty.

Jednakże na przykład polityka podatkowa powinna pozostać w gestii państw członkowskich, ponieważ decyduje ona o konkurencyjności - ocenił. Węgry mają obecnie jeden z najniższych podatków dochodowych od osób fizycznych w UE (15 proc.), a podatek dochodowy od osób prawnych wynosi zaledwie 9 proc.

Pytany, czy Węgry zgodziłyby się na wspólnego ministra finansów i wspólny budżet UE, odparł: "Myślę, że gdyby był taki scenariusz, to początkowo dotyczyłby on tylko strefy euro, a ponieważ my nie należymy do strefy euro, kwestia ta zostałaby rozstrzygnięta bez pytania nas o zdanie".

Próby rozbicia Grupy Wyszehradzkiej

Szef KE Jean-Claude Juncker powiedział w środę podczas dorocznego przemówienia w Parlamencie Europejskim o stanie UE, że Unia potrzebuje ministra gospodarki i finansów, który miałby być członkiem Komisji Europejskiej i przewodniczącym eurogrupy, czyli grona ministrów finansów państw strefy euro.

Szijjarto zaprzeczył, by Węgry i Polska były izolowane w UE oraz by Słowacja i Czechy odsuwały się od nich w Grupie Wyszehradzkiej. "Jest wiele prób rozbicia V4, ale żadna z nich nie skończy się powodzeniem" - oznajmił.

Dodał, że Grupa Wyszehradzka zdecydowanie stoi na stanowisku odrzucania kwot relokacyjnych po ubiegłotygodniowym spotkaniu szefów dyplomacji V4 w Estonii. "Wszyscy zapewnili pozostałych, że będziemy walczyć i nie zmienimy swego stanowiska w sprawie nielegalnych imigrantów i kwot" - powiedział.

Skargi oddalone

Unijny Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu oddalił tydzień temu skargi Słowacji i Węgier na decyzję Rady UE o obowiązkowej relokacji uchodźców przebywających w Grecji i we Włoszech. Kanclerz Niemiec Angela Merkel wezwała Węgry do szybkiego wdrożenia tej decyzji Trybunału, ale Szijjarto określił to jako "bardzo niebezpieczną" decyzję polityczną.

"Ta decyzja nie zobowiązuje Węgier do niczego, bo nie dotyczyła ona tego, czy Węgry mają od jutra przyjmować migrantów" - oznajmił. Wcześniej Szijjarto mówił, że orzeczenie Trybunału nie dotyczyło tego, czy Węgry muszą przyjąć imigrantów, tylko tego, czy procedura Rady UE dotycząca obowiązkowych kwot relokacyjnych odpowiadała przepisom europejskim.

"Zawsze będziemy walczyć przeciwko obowiązkowym kwotom i nigdy nie będziemy kryć naszego zdania, że nielegalna imigracja stanowi dla Europy ogromne zagrożenie, i takie będzie nasze stanowisko, niezależnie od wywieranych na nas nacisków" - zapowiedział.