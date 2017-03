Zagraniczne media komentują wybór Donalda Tuska na szefa RE

Donald Tusk będzie pełnił funkcję szefa Rady Europejskiej przez drugą kadencję – zdecydowali podczas czwartkowego szczytu unijni przywódcy. Spośród przedstawicieli 28 krajów, tylko premier Beata Szydło zagłosowała przeciw reelekcji Tuska. Wczorajszy szczyt komentuje zagraniczna prasa. Co piszą?

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk

Brytyjskie media

Donald Tusk pozostaje szefem RE na drugą kadencję wbrew opozycji polskiego rządu, który izoluje swój kraj w Europie - pisze "The Guardian". Reelekcja Tuska oznacza, że funkcję będzie pełnił do końca 2019 roku i odegra istotną rolę w negocjacjach z Wielką Brytanią ws. Brexitu.

"Co do tego, że Donald Tusk powinien dalej pełnić funkcję szefa RE nigdy nie było wątpliwości. Jednak decyzja w tej sprawie okazała się ciosem dla polskiego rządu, który zareagował wściekłością" - czytamy.

"The Guardian" cytuje również Witolda Waszczykowskiego, który stwierdził, że UE znajduje się pod dyktatem Berlina. "Polski minister spraw zagranicznych wyraził tym samym uporczywie powtarzaną przez PiS opinię, że Unia jest kontrolowana przez Berlin" - pisze.



Niemieckie media

"Trudno zrozumieć polskie szaleństwo, tym bardziej, że rząd już wcześniej popadł w UE w izolację ze względu na swoją politykę wobec wymiaru sprawiedliwości i mediów" - zauważa Stefan Ulrich z "Sueddeutsche Zeitung" w komentarzu "Polska samotnie przeciwko wszystkim", który ukazał się w czwartek.

Dziennikarz "SZ" zaznacza, że obóz polityczny Kaczyńskiego nie zamierza wychodzić z UE. Wręcz przeciwnie, "ceni sobie korzyści, przede wszystkim w handlu i pomocy finansowej", chce jednak "ograniczyć UE do rynku wewnętrznego, do Unii, która nie miesza się do wewnętrznego porządku swoich członków i nie wydaje przepisów dotyczących praworządności i demokracji".

"UE nie może pod żadnym pozorem zgodzić się na to. Liberalna demokracja a la Kaczyński, w której większości wolno wszystko, a mniejszości nie wolno niczego, w której wymiar sprawiedliwości nie jest niezależny, a sprawujący władzę rozstrzygają, kto jest prawdziwym Polakiem, a kto zdrajcą narodu, jest nie do pogodzenia z wartościami Europy. Dlatego tak trudno jest się porozumieć z Warszawą" - pisze Ulrich.

Komentator zastrzega, że Europa musi nadal zabiegać o Polskę, gdyż jest to winna "milionom często młodych obywateli, którzy pragną liberalnej Polski w zjednoczonej Europie".



Rosyjskie media

"Obcy wśród swoich" - napisała rządowa "Rossijskaja Gazieta". Dziennik przypomniał, że polski rząd kategorycznie sprzeciwiał się reelekcji Donalda Tuska. "Rossijskaja Gazieta" zwróciła uwagę, że w ostatnich dniach, o braku poparcia ze strony Warszawy dla ponownego wyboru Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej, donosiły media na całym świecie.

"Polacy znowu rozwiązują wewnętrzne problemy na rachunek Europy" - napisał rosyjski dziennik rządowy. Z kolei "Niezawisimaja Gazieta" stwierdziła, że "Angela Merkel zdecydowała się zachować Donalda Tuska na przekór Beacie Szydło".

Dziennik dodaje, że "w żadnym wypadku eurodemokracja nie stanie się piękniejszą jeśli jakiemuś państwu narzuca się przedstawiciela, który jest dla niego nie do przyjęcia". "Najprawdopodobniej będzie to miało swoje konsekwencje dla stosunków Polski z Unią Europejską" - komentuje "Niezawisimaja".

Media w USA

Wybór Donalda Tuska na drugą kadencję na przewodniczącego Rady Europejskie odnotowują media w Stanach Zjednoczonych. Za oceanem nie jest to jednak temat z pierwszych stron gazet.

Duży artykuł na temat czwartkowych wydarzeń w Brukseli napisał New York Times. W specjalnej korespondencji ze stolicy Belgii gazeta podkreśliła, że doszło do sytuacji bez precedensu, gdyż kandydatury tej nie popierał polski rząd. New York Times cytuje Donadla Tuska, który na konferencji prasowej zobowiązał się do współpracy ze wszystkimi. W takim samym tonie pisał the Wall Street Journal. Stacja Fox News przypomina, że nasz kraj wystawił w walce o fotel przewodniczącego Rady Unii Europejskiej swojego kandydata Jacka Saryusz - Wolskiego.



Z kolei agencja prasowa Associated Press podkreśliła, że zwycięstwo Donalda Tuska wywołało niezadowolenie w jego ojczyźnie, co wprowadza podziały, tak niepotrzebne w sytuacji w jakiej znajduje się obecnie Unia Europejska. Chodzi przede wszystkim o kwestię Brexitu.