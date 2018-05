"SE": Beata Szydło wystartuje w wyborach do europarlamentu?

Była premier Beata Szydło prawdopodobnie wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego - spekuluje "Super Express".

O ewentualnej kandydaturze do europarlamentu Beaty Szydło informuje "Super Express". Wicepremier ds. społecznych miałaby wystartować z listy krakowskiej.



"O tym, co w przyszłości czeka Beatę Szydło, w PiS plotkowało się od dawna. Wydaje się, że nadszedł koniec spekulacji. Premier ma zawalczyć o europarlament!" - zdradził we wtorek w rozmowie z RMF FM europoseł Zdzisław Krasnodębski.

Ostateczna decyzja w sprawie kandydatów na europosłów należeć będzie do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.



Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w maju 2019 r.



