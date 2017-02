Cymański w RMF: Saryusz-Wolski to świetny kandydat na szefa RE. Jest stuprocentowym Polakiem

"Jacek Saryusz-Wolski to fantastyczny i świetny kandydat na przewodniczącego Rady Europejskiej" - zapewnia w Porannej rozmowie w RMF FM Tadeusz Cymański. Polityk Solidarnej Polski pytany o to, w czym eurodeputowany Saryusz–Wolski jest lepszy od Donalda Tuska jako kandydat na przewodniczącego RE odpowiada: "W wielu rzeczach. Mnie się wydaje przede wszystkim, że nie budzi kontrowersji. Nie jest przesiąknięty platformerszczyzną - taką do szpiku, do cna. Miałem okazję go poznać - mam jak najlepsze wspomnienia i wrażenia. Bardzo kompetentny, ułożony, doświadczony - nic mu nie brakuje. Jest bardzo inteligentnym rozwiązaniem, dlatego że jest bez wątpienia 100-procentowym Polakiem".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cymański w RMF: Saryusz-Wolski to świetny kandydat na szefa RE. Jest 100-procentowym Polakiem RMF FM

Robert Mazurek: W czym lepszy jest Jacek Saryusz-Wolski od Donalda Tuska?

Reklama

Tadeusz Cymański, Solidarna Polska: - W wielu rzeczach. Mi się wydaje przede wszystkim, nie budzi kontrowersji. To jest raz. Nie jest przesiąknięty platformerszczyzną taką do szpiku, do cna. Miałem okazję go poznać - mam jak najlepsze wspomnienia i wrażenia. Bardzo kompetentny, ułożony, doświadczony - nic mu nie brakuje. Jest bardzo inteligentnym rozwiązaniem, dlatego że jest bez wątpienia stuprocentowym Polakiem.



A kto nie jest stuprocentowym Polakiem?

- Ja to mówię jako figurę - nie dlatego, żebym komuś procentowo przeznaczał. Wszyscy jesteśmy stuprocentowymi - z panem i ze mną włącznie.

Panie pośle, no dobrze. Wszystko pięknie w takim razie, tylko jest jeden drobny kłopot: Jacka Saryusz-Wolskiego nikt nie chce wybrać.

- No i na tym... Czasami jedna sprawa przekreśla resztę. Też tak może być. Dlatego to może się skończyć niczym też - jestem tego świadomy, ale skoro pan pyta, to odpowiadam. Ja jestem za.

A po co ta akcja?

- A czy Rada Europy będzie za? To niech pan ich spyta.

A po co ta akcja? Po co polskiemu rządowi ta akcja z forsowaniem Saryusz-Wolskiego zamiast Donalda Tuska?

- Nie wiem, czy forsowaniem. Jest to propozycja. Nie znam też kulisów ani szczegółów i chyba nie o to tutaj chodzi. Myślę, że to jest po prostu pokazanie, pomysł, że jest też możliwość znalezienia rozwiązania, że będzie wilk syty i owieczka cała. Nie będzie zamieszania, kontrowersji wokół budzącego kontrowersje Donalda Tuska, a to jest fantastyczny, świetny kandydat. Pytanie, co na to adresaci tej propozycji.



Panie pośle, gdyby Europa przypadkiem nie podzielała pańskiego zachwytu nad Jackiem Saryusz-Wolskim, którego jak skądinąd też bardzo cenię to co my wtedy zrobimy z Donaldem Tuskiem. Poprzemy go czy jednak nie? Pewnie nie. Są rozmaite zastrzeżenia.

- Bardzo żałuję, że nie jestem premierem naszego rządu to bym panu odpowiedział.

Jest pan europosłem, jest pan politykiem obozu rządowego.

- To jest decyzja bardzo wysokich kręgów - ministerstwo spraw zagranicznych - są mądrzejsi i są przede wszystkim ważniejsi ode mnie politycy. Nie jest tajemnicą, że te sprawy zapadają - i pan o tym wie i po po pan mnie pyta tutaj.

Zna pan nazwisko nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Głosował pan nad nim niedawno?

- Głosowałem - była emocja ogromna. Żałuję, że bardziej go może nie poznałem.

A nazwisko zdążył pan poznać?

- Jędrejko, jeżeli dobrze pamiętam...

Grzegorz Jędrejek.

- Jędrejek, przepraszam.

Bardzo proszę.

- Nietypowe nazwisko - też można się lekko poślizgnąć.

No dobrze. Nietypowa jest również ta cała zasada pośpiechu w głosowaniu nad takimi kandydatami. Dlaczego nie można było zrobić uczciwego przesłuchania przed komisją?

- Słucham pańskich audycji. Byłem przygotowany na to pytanie. W jednej z poprzednich pan świetnie spytał, bardzo zręcznie, chwalę za to pana.

Proszę zręcznie odpowiedzieć.

- Ja odpowiem pańskim pytanie: czy to nie jest dziwne, że kandydata na ambasadora w Tiranie głosujemy kilka godzin, a kandydata do Trybunału... Więc w tym pytaniu jest odpowiedź.

Zawstydza mnie pan pamięcią, natomiast pytanie było serio. Panie pośle, dlaczego naprawdę właśnie musimy przesłuchiwać...

- Muszę powiedzieć, że to są okoliczności, które mi się nie podobały. Uważam, że niepotrzebnie dajemy pretekst i powody - takim nawet dziennikarzom jak pan, że później mnie, starego lisa, działacza na pierwszej linii frontu wystawia, słuchacze słuchają i mówią: no to teraz kręćcie, Cymański. To jest niepotrzebne moim zdaniem. Pewnego rodzaju ostentacja - tak to nazywa inny dziennikarz bardzo znany, chyba pan Stankiewicz - niepotrzebna nam jest. Mamy potężny ładunek, mamy potężny potencjał. Mamy bardzo dobre notowania i perspektywy i tego typu historie na pewno nam nie sprzyjają.

Panie pośle, był pan przez 8 lat burmistrzem Malborka.

- Tak. Pozdrawiam Malbork i Nowy Staw - moje miasto. W Nowym Stawie urodziłem się na Żuławach.

A jak spotykają tam pana mieszkańcy, wyborcy, ale też koledzy samorządowcy, bo był tam pan także radnym to nie mówią panu: Tadeusz, słuchaj, ale z tą reformą edukacji to my tutaj będziemy mieli po prostu chaos, będziemy mieli tutaj cyrk.



- Może nie aż tak mówią, bo na ile mogę, na ile mi czas pozwala, rozmawiam z samorządowcami, zwłaszcza z małymi miasteczkami. W dużych miastach są trochę inne uwarunkowania. Ale jest dużo niepokoju. To prawda. Muszą sobie z tym poradzić. Tu jest problem też tej kumulacji - tutaj nie chcę wprowadzać w szczegóły, bo nie ma czasu, bo to jest zbyt cenna audycja i tempo jest jej znakomite, mianowicie, że w tym roku 2019, a więc w roku krytycznym nałożą się te dwa roczniki. Myślę, że sobie jakoś edukacja z tym poradzi, ale ten sposób, styl i pewnego rodzaju jednak tempo tych zmian...



Wolałbym panie pośle, byśmy się nie opierali na tym, że pan myśli, że sobie jakoś poradzi tylko żebyśmy byli przekonani, byśmy mieli to wszystko wyliczone.



- To słowo "jakoś" - nie chcę deprecjonować... Wyliczone jest, to jest przewidziane - ja słuchałem, co mówi pani minister na klubie naszym parlamentarnym i w telewizji wiele razy słyszałem...



A ja pytam pana, co panu mówią pańscy znajomi, przyjaciele z Malborka...

- Mówią, że robimy to za szybko...



Wkrótce pełny tekst rozmowy

***



Zapraszamy do części internetowej rozmowy: