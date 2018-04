Frans Timmermans: Wciąż podchodzę krytycznie do skargi nadzwyczajnej

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans oświadczył w poniedziałek w Brukseli, że podtrzymuje swoje krytyczne stanowisko w sprawie skargi nadzwyczajnej wprowadzonej reformą wymiaru sprawiedliwości przez polskie władze.

Zdjęcie Frans Timmermans /AFP

"W rekomendacjach, które wydaliśmy w sprawie praworządności w Polsce, bardzo krytycznie odnieśliśmy się do skargi nadzwyczajnej. Podtrzymuję swoje stanowisko" - powiedział na konferencji prasowej Timmermans.

Jego słowa padły w czasie, gdy polski rząd i KE próbują się porozumieć w sprawie konfliktu dotyczącego praworządności. Dotychczas przeprowadzone zmiany w ustawach sądowych, które były przedstawiane przez polityków PiS jako ustępstwa wobec Komisji, zostały uznane za niewystarczające.

Skarga nadzwyczajna to pomysł prezydenta. Pozwala ona zaskarżyć do Sądu Najwyższego prawomocne orzeczenia wydane w ciągu ostatnich 20 lat - teoretycznie może więc dotyczyć ok. 60 mln postępowań.