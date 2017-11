Głosowanie w sprawie rezolucji o Polsce: Część europosłów PO "za"

Przed głosowaniem w Parlamencie Europejskim nad rezolucją ws. praworządności w Polsce eurodeputowani PO zapowiadali, że wstrzymają się od głosu. Tymczasem część z nich wyłamała się z ustaleń.

Zdjęcie Posiedzenie Parlamentu Europejskiego /FREDERICK FLORIN /AFP

Za dokumentem zagłosowali: Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Danuta Huebner, Danuta Jazłowiecka, Róża Thun i Michał Boni - informuje na Twitterze dziennikarka Polsat News Dorota Bawołek.

Reklama

Głosowanie zbojkotowało PSL.



PO i PSL należą do tej samej frakcji w europarlamencie - Europejskiej Partii Ludowej.



Przed głosowaniem europosłowie PO zapowiadali, że PO poprze poprawkę do rezolucji w sprawie praworządności dotyczącą Marszu Niepodległości w Warszawie.



Za przyjęciem rezolucji głosowało 438 eurodeputowanych, 152 było przeciw, a 71 wstrzymało się od głosu.



Głosowanie poprzedziła burzliwa debata.





Rezolucja PE ws. Polski

PE przyjął w środę rezolucję, wzywającą polski rząd do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności i praw podstawowych, zapisanych w traktatach. Europosłowie zainicjowali też własną procedurę zmierzającą do uruchomienia art. 7 traktatu wobec Polski.



"Obecna sytuacja w Polsce stanowi jednoznaczne ryzyko poważnego naruszenia wartości, o których mowa w art. 2 traktatu o UE" - podkreślono w dokumencie. PE wyraził też zaniepokojenie zmianami w przepisach dotyczących polskiego sądownictwa, "zwłaszcza że mogą one strukturalnie zagrozić niezawisłości sądów i osłabić praworządność w Polsce".



Wyraził też głębokie ubolewanie, że nie znaleziono kompromisowego rozwiązania problemu należytego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego (kwestia jego niezależności i legitymacji, a także publikowania i wykonywania wszystkich wyroków). Eurodeputowani ocenili, że niebezpiecznie podważa to konstytucję RP oraz zasady demokracji i praworządności w Polsce.