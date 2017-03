​Gorące krzesło szefa Rady Europejskiej

Scena polityczna Unii Europejskiej stała się w ostatnich dniach zarzewiem konfliktu. Powodem jest funkcja przewodniczącego Rady Europejskiej. Co się wydarzyło i o co toczy się gra? Wyjaśniamy.

Prestiżowa funkcja szefa RE

Przewodniczący Rady Europejskiej to główny reprezentant UE na zewnątrz. Jest to osoba odpowiedzialna m.in. za politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa UE. Szef RE może również zwołać konwent złożony z przedstawicieli parlamentów narodowych, szefów państw lub rządów, Parlamentu Europejskiego i Komisji, gdy Rada Europejska opowie się za przeprowadzeniem zmian traktatów.

Stanowisko to, ze względu na swój prestiżowy charakter, jest często potocznie nazywane mianem Prezydenta Unii Europejskiej. Obecnie funkcję szefa RE sprawuje Donald Tusk, który zgłosił chęć odbycia drugiej kadencji na tym stanowisku.

Polska nie poprze Tuska

4 marca podczas obrad komitetu politycznego PiS rozwiano wszelkie wątpliwości dotyczące poparcia Polski dla Donalda Tuska. Komitet polityczny PiS zobligował polski rząd do niepopierania kandydatury Tuska. Brak poparcia rodzimego kraju dla kandydata na szefa RE to sytuacja precedensowa, stawiająca inne kraje zrzeszone w UE w trudnej sytuacji.

Tuż po spotkaniu komitetu politycznego PiS, szef MSZ Witold Waszczykowski wystosował notę dyplomatyczną, w której powiadomił, że kandydatem Polski na szefa RE jest Jacek Saryusz-Wolski (PO).

Błyskawiczna reakcja PO

Na wieść o kandydaturze Saryusz-Wolskiego, zebrał się zarząd Platformy Obywatelskiej. Lider partii złożył wniosek o pozbawienie Saryusz-Wolskiego członkostwa w PO. Tym samym członkostwo Saryusz-Wolskiego w Europejskiej Partii Ludowej (EPL) znalazł się pod znakiem zapytania. Dlaczego? Europosłowie zrzeszeni w PO są bowiem członkami EPL, a brak członkostwa w partii rodzimej, staje się przeszkodą do pozostania w szeregach europejskiego odpowiednika.

Saryusz-Wolski wezwany na dywanik

Aby wyjaśnić sytuację z niepewnym statusem Saryusz-Wolskiego w szeregach EPL, Joseph Daul (przewodniczący EPL) wezwał polityka na rozmowę. Po spotkaniu ogłoszono, że Jacek Saryusz-Wolski zrezygnował z członkostwa w EPL w związku z konfliktem interesów w partii. EPL popiera bowiem kandydaturę Tuska na szefa RE.

Ilu jest kandydatów na szefa RE?

Na to pytanie każdy odpowiada inaczej. Część polityków uważa, że obecnie o fotel szefa RE ubiega się dwóch kandydatów - Donald Tusk i Saryusz-Wolski. Pierwszy zgłosił się sam - informując, że zamierza podjąć się walki o fotel RE, drugi - jest oficjalnie zgłoszony przez swój kraj. Część komentatorów wskazuje jednak, że na stanowisko szefa RE nie można się zgłosić samemu, co oznacza, że jedyną obowiązującą kandydaturą jest kandydatura Saryusz-Wolskiego. Przeciwnicy takiej teorii wskazują jednak, że jeśli ktoś jest już przewodniczącym RE, nie ma potrzeby oficjalnie zgłaszać jego reelekcji, jeśli sam wykaże chęć pozostania na tym stanowisku.

Co mówią na ten temat przepisy? Niestety nie rozwiewają one wszelkich wątpliwości, gdyż są w tej materii dość nieprecyzyjne. Formalnie nie ma procedury proponowania kandydatur, jednak w praktyce za ich zgłaszanie odpowiadają rządy. Jednocześnie traktat lizboński stwierdza, że mandat przewodniczącego może być jednokrotnie odnowiony. Były premier Polski zadeklarował podczas szczytu UE na Malcie na początku lutego, że jest gotów pełnić urząd przez kolejne dwa i pół roku. Wszystko wskazuje więc na to, że obecnie o fotel szefa RE walczy dwóch kandydatów.

Pierwsza 2,5-letnia kadencja Tuska jako szefa RE upływa z końcem maja. Na szczycie UE 9-10 marca przywódcy mają zdecydować, czy pozostanie on na tym stanowisku na kolejną kadencję. Brak poparcia rodzimego kraju jest czynnikiem utrudniającym Tuskowi reelekcję.