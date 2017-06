Janusz Lewandowski: Bardzo brzydniemy w oczach świata

- Tusk nie zawinił tej katastrofie. Dlaczego polscy piloci tam lądowali? Przecież oni nie byli samobójcami. Złamano wszystkie zasady bezpieczeństwa. To była praprzyczyna. Liczba osób wierzących w zamach smoleński odpowiada liczbie Amerykanów, którzy ciągle spotykają żywego Elvisa Presleya - powiedział Interii europoseł Platformy Obywatelskiej Janusz Lewandowski.

Zdjęcie Janusz Lewandowski /Andrzej Stawiński /Reporter

Janusz Lewandowski, zapytany o ekshumacje ofiar katastrofy smoleńskiej, odparł, że przy wypadkach lotniczych nie da się "z chirurgiczną precyzją" uszeregować szczątków.

- Do większości Polaków, którzy nie dają się nabrać na kłamstwo smoleńskie, czyli bzdury o trotylach, wybuchach, dociera prawda, bardzo okrutna prawda. Nie byłoby pochówków, nie byłoby problemów z ekshumacją, gdyby nie tragiczna w skutkach decyzja o lądowaniu w Smoleńsku, gdy nie należało lądować - powiedział Janusz Lewandowski Agnieszce Waś-Tureckiej w Brukseli.



- Uczestniczyłem w pogrzebie Arama Rybickiego. Dla mnie to był człowiek, przyjaciel. Niespecjalnie mnie interesowało, czy w trumnie jest dokładnie odwzorowana jego zmasakrowana postać - dodał.



Odnosząc się do zarzutów pod adresem Donalda Tuska, stwierdził:

- Tusk nie zawinił tej katastrofie. Dlaczego polscy piloci tam lądowali? Przecież oni nie byli samobójcami. Złamano wszystkie zasady bezpieczeństwa. To była praprzyczyna. Liczba osób wierzących w zamach smoleński odpowiada liczbie Amerykanów, którzy ciągle spotykają żywego Elvisa Presleya.

Janusz Lewandowski był również pytany przez Interię o relacje Europy ze Stanami Zjednoczonymi rządzonymi przez Donalda Trumpa. Lewandowski zgodził się z oceną Angeli Merkel, że na USA nie można obecnie liczyć. Polityk postuluje zacieśnianie współpracy obronnej w ramach UE, ale "nie w kontrze do NATO", tylko obok sojuszu.

Europoseł nie ma złudzeń co do polityki klimatycznej Donalda Trumpa:

- Stany Zjednoczone wyprowadzają się z porozumienia klimatycznego. To jest wstrząs dla Europy. Porozumienie negocjowano bardzo długo, a Stany Zjednoczone to jego kluczowy element.



Były unijny komisarz uważa, że stosunki Warszawy z Brukselą są najgorsze, od kiedy Polska weszła do UE.

- Atmosfera wokół Polski od dłuższego czasu jest fatalna. Tylko Polska była negatywnym bohaterem pięciu debat Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Słowa premier Szydło po zamachu w Manchesterze zostały bardzo źle odebrane, to jest język Marine Le Pen. Wszyscy mówią: chcecie tylko pieniędzy, a nie chcecie solidarności europejskiej.

- Bardzo brzydniemy w oczach zachodniego świata - uważa Janusz Lewandowski.



Wideo