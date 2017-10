Jean-Claude Juncker spotka się z szefami V4

Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański w rozmowie z PAP powiedział, że przed najbliższym szczytem Rady Europejskiej odbędzie się kolacja z udziałem szefa KE Jean-Claude'a Junckera, premier Beaty Szydło i pozostałych szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej (V4).

Zdjęcie Jean-Claude Juncker /PATRICK HERTZOG /AFP

Spotkanie - dodał Szymański - poświęcone będzie "aktualnym zagadnieniom z agendy UE, ze szczególnym uwzględnieniem najtrudniejszych spraw legislacyjnych, które stwarzają napięcia polityczne w Europie". Szczyt jest zaplanowany na 19-20 października.

Wcześniej PAP, powołując się na źródło w KE, podała, że Komisja Europejska organizuje spotkanie swego szefa Jean-Claude'a Junckera z premierami krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4), czyli Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Według źródła, data spotkania nie jest jeszcze ustalona.

Przewodniczący KE zapowiadał chęć rozmowy z premierami państw V4 jeszcze w wakacje.



"Zwróciłem się do premiera (Słowacji) Roberta Fico o zorganizowanie razem z innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej spotkania pomiędzy V4 i Komisją Europejską na ogólne tematy dotyczące spraw europejskich. Chciałbym, żeby premier Fico zaprosił swoich kolegów do zorganizowania takiego spotkania" - mówił Juncker 27 lipca na wspólnej konferencji prasowej z szefem słowackiego rządu w Brukseli.



Premier Czech Bohuslav Sobotka napisał we wtorek wieczorem na Twitterze, że Juncker zaproponował premierom V4 spotkanie dzień przed szczytem UE, który jest zaplanowany na 19-20 października. Tematem rozmów ma być funkcjonowanie UE i rola V4 w Europie.



Choć państwa Grupy Wyszehradzkiej, a zwłaszcza Polska i Węgry, są w sporze z Brukselą m.in. w kwestii relokacji uchodźców, Juncker wysyłał ostatnio pojednawcze sygnały. W niedawnym przemówieniu o stanie UE mówił m.in., że "od Wschodu do Zachodu, Europa musi oddychać obydwoma płucami".

"W przeciwnym razie naszemu kontynentowi zabraknie powietrza" - wskazywał.