Kazimierz Michał Ujazdowski: Problemem nie jest Waszczykowski, ale wadliwa strategia PiS

O polityce zagranicznej rządu PiS, szukaniu sojuszników dla Polski i współpracy z brytyjskimi europosłami podczas negocjacji dotyczących Brexitu rozmawialiśmy z europosłem Kazimierzem Michałem Ujazdowskim.

- Przypuszczam, że przyszłość Witolda Waszczykowskiego jest przesądzona - powiedział Kazimierz Michał Ujazdowski, pytany o to, czy minister spraw zagranicznych powinien ustąpić ze stanowiska.



Zaznaczył, że problemem nie jest jednak sam Waszczykowski, ale "niedobra orientacja", którą kierownictwo PiS wybrało w sprawach polityki zagranicznej.



Zmiana na tym stanowisku - jak ocenił - nie jest kluczem. - Kluczowa jest zmiana orientacji na taką, która ma ambicje wpływania na politykę UE - dodał.

Istotą problemu jest narzucenie "wadliwej strategii" - powiedział Ujazdowski.



"Polityka rządu PiS nie do uchwycenia"

Pytany o zapowiadane zacieśnianie relacji Polski z Białorusią w kontekście ostatnich aresztowań i o to, czy w efekcie polski rząd dał się nabrać Łukaszence, ocenił, że "i polska polityka, i polityka UE miała prawo pozytywnie zareagować na gotowość do otwarcia ze strony Białorusi".



Jednak, jak podkreślił, polski rząd nie zachował należytej ostrożności. - Dojrzała polityka nie idzie od ściany do ściany - dodał. Zaznaczył, że mieliśmy prawo i obowiązek korzystać z odwilży, ale powinniśmy zachować ostrożność i nie porzucać własnych instrumentów.

Europoseł w rozmowie z Agnieszką Waś-Turecką stwierdził, że polityka rządu PiS "nie jest klarowna, nie jest do uchwycenia". Przypomniał rolę wizyty Angeli Merkel, która miała służyć ociepleniu wizerunku, a następnie zachowanie w stosunku do Donalda Tuska.

- Nie da się wpływać na tresć polityki UE, a to powinno być miarą ambicji, porzucając zdolność do podmiotowej współpracy z Niemcami i Francją - dodał.

- Jeśli mamy być liderem regionalnym, to państwa naszego regionu oczekiwać będą, że Polska będzie miała lepsze niż przeciętne relacje z głównymi aktorami polityki unijnej - ocenił.

Ujazdowski zaznaczył, że wpływ na rolę, jaką Polska odgrywa na arenie międzynarodowej, mają chaos i wadliwa strategia rządu PiS.

- Polityka zagraniczna polega na umiejętności grania na dwóch fortepianach - powiedział.

"To się zdarzyło pierwszy raz w historii UE"

Odnosząc się do reakcji polskiego rządu na reelekcję Tuska, krytykował retorykę polskiego rządu i ostrzegł, że jeśli nie zostanie ona zmieniona, będzie to skutkowało brakiem sojuszników. - Jeśli Polska w przysżłości podejmie starania o obsadzenie wysokiego stanowiska w UE, pamięć o tym, że Polacy sami siebie podważali, będzie rzutowała negatywnie - zauważył.

- To będzie pamiętane, bo to się zdarzyło pierwszy raz w historii UE - dodał.



Od konfliktu do konfliktu

Pytany o spadek poparcia dla PiS w ostatnich sondażach ocenił, że wynika to z eskalacji konfliktu. - Wsparcie dla rodzin wymaga spokoju, wygaszania konfliktów, tymczasem rząd PiS idzie od konfliktu do konfliktu - wyjaśnił.

Spadek poparcia nazwał "poważnym zatrzymaniem wpływów społecznych Prawa i Sprawiedliwości", a także "dużym doświadczeniem dla opozycji".



- Jeśli opozycja nie wyciągnęła lekcji z porażki w 2015 (...) i nie okaże skromności, nie odnowi przesłania, języka, to w żadnym razie nie będzie mogła czerpać korzyści z tego, co się stało - dodał.

Polexit - długofalowy cel?

Pytany o to, czy celem PiS jego Polexit, ocenił, że nie, ale zaznaczył jednocześnie, że obecna strategia PiS będzie skutkowała zanikiem sojuszników i obniżeniem naszego bezpieczeństwa. - Wzywam do tego, żeby ją zmienić - powiedział. Zauważył, że nie da się we wszystkim zdawać na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi - tym bardziej, że polityka Dnalda Trumpa nacechowana jest niepewnością.

Pytany o zmniejszenie zaangażowania Polski w Eurokorpusie, ocenił, że styl wyjawienia decyzji był fatalny. Zaznaczył, że takie kwestie trzeba odpowiednio komunikować opinii publicznej, parlamentowi.



- Jeśli mieliśmy wątpliwości co do kierunku zaangażowania Eurokorpusu, to nie powinny być one ostentacyjne - zaznaczył, dodając, że zabrakło "języka dyplomatycznego". - Powinniśmy raczej przesuwać akcenty, a nie ogłaszać w chaosie i pośpiechu decyzję, którą świat przyjął jako wycofanie się - podsumował.

Szukanie sojuszników

Pytany o to, gdzie Polska powinna szukać sojuszników, zaznaczył, że "Polska jest dużym krajem europejskim. (...) Jesteśmy przede wszystkim partnerami dla silnych państw europejskich. Kluczem jest odnowienie podmiotowych relacji z Niemcami".

- Nie musimy w stosunkach z Niemcami wybierać między wsłuchiwaniem się w głos Berlina a totalnym konfliktem - dodał, zaznaczając, ze rozmowy z partnerami powinny być przede wszystkim szczere.



Odnosząc się do kwestii Grupy Wyszehradzkiej, zaznaczył, że "kluczem do aktywnej polityki europejskiej jest nasycenie jej realną treścią", czyli wspólnymi projektami w dziedzinie energetyki, nauki i kultury, wspólny wysiłek militarny.

"Unia Europejska powinna się ogarnąć"

Ujazdowski, pytany o to, czy frakcja ECR ma swoją rezolucję na temat porozumienia UE-Wielka Brytania, powiedział, że tak. - Będzie przygotowana i ogłoszona alternatywna rezolucja. Tym bardziej, że to, co zaprezentował pan Verhofstadt jest ryzykowne - ocenił.

Jak zaznaczył w rozmowie z Interią, rezolucja ECR będzie się różniła od rezolucji Verhofstadta "zdecydowanie większą troską o to, by wytworzyć dobry klimat do zawarcia korzystnej i długoterminowej umowy między Wielką Brytanią a UE".

Podkreślił, że "rezolucja Verhofstadta nacechowana jest zbyt dużą nerwowością" i "została napisana tak, jakby pan Verhofstadt chciał sam negocjować przyszłe stosunki z Wielką Brytanią".



Zaznaczył, że prawa PE związane z Brexitem są "oszczędne". - Parlament wyraża w ostatniej fazie negocjacji rozwodowych wyraża zgodę, ale nie negocjuje - zaznaczył.



- Unia Europejska, mówiąc językiem młodzieżowym, powinna się ogarnąć. Ogarnięcie wymaga stabilności i spokoju, a nie agresywnych słów (...). Powinniśmy to tonować. We wspólnym interesie jest utrzymanie dobrych relacji - ocenił Ujazdowski.

Zdjęcie Kazimierz Michał Ujazdowski i Agnieszka Waś-Turecka / INTERIA.PL

Pytany o to, jak wyobraża sobie współpracę z brytyjskimi europosłami w sprawie rachunku za Brexit, powiedział "posłowie brytyjskiej partii konserwatywnej nie mają możliwości zablokowania decyzji PE". Podkreślił, że ważny jest "dobry klimat" rozmów rozwodowych z Wielką Brytanią.



- Negocjacje przesądzą o uprawnieniach Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Polska powinna być krajem, któremu szczególnie zależy na dobrym klimacie tych rozmów - dodał.



- Polski rząd musi okazać solidarność i zdolność współpracy z UE ws. negocjacji z Wielką Brytanią (...). Nie może animować negocjacji bilateralnych, bo to się skończy nieszczęściem dla Polski - ocenił.