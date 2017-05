KE grozi Polsce rozpoczęciem procedury o naruszeniu prawa UE

Komisja Europejska zagroziła we wtorek rozpoczęciem procedury o naruszenie prawa UE jeśli Polska, Węgry i Austria do czerwca nie przystąpią do relokacji uchodźców.

"Mimo że większość państw członkowskich regularnie składa nowe zobowiązania i prowadzi relokację, Węgry, Polska i Austria jako jedyne nie dokonały relokacji ani jednej osoby. Stanowi to naruszenie ich zobowiązań prawnych, zobowiązań podjętych wobec Grecji i Włoch oraz zasady sprawiedliwego podziału odpowiedzialności" - podała Komisja Europejska.

KE wezwała Węgry, Polskę i Austrię do niezwłocznego rozpoczęcia relokacji. Zagroziła też rozpoczęciem procedury o naruszenie prawa UE.

Polska odpowiada

"Bez względu na okoliczności unijne będziemy bronili naszego suwerennego prawa do podejmowania decyzji azylowych; jeśli będzie trzeba, także przed sądami UE" - powiedział we wtorek PAP wiceszef MSZ ds. europejskich Konrad Szymański.

Wiceminister odniósł się w ten sposób do zapowiedzi Komisji Europejskiej o możliwym wszczęciu procedury o naruszenie prawa UE jeśli Polska, Węgry i Austria do czerwca nie przystąpią do relokacji uchodźców.

Podobnego zdania jest premier Szydło, która wskazała, że "nie ma możliwości przyjmowania uchodźców". "Takie jest stanowisko rządu" - dodała.