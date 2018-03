Krasnodębski: Żadnych sankcji nie będzie, mamy czas

O negocjacjach polskiego rządu z Komisją Europejską, konflikcie z Izraelem oraz niemieckich reparacjach dla Polski rozmawiamy z wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego Zdzisławem Krasnodębskim.

Zdjęcie Prof. Zdzisław Krasnodębski /Michal Wozniak /East News

Czy po reformie sądownictwa Polska jest w stanie zapewnić sprawiedliwy proces podejrzanemu, i czy nasze sądy nadal są niezależne? W tej sprawie irlandzki sąd zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE. Odnosząc się do "irlandzkiego wątku" wiceszef PE powiedział, że zareagował na to ze smutkiem. - Wiadomo, ze to jest bzdura - powiedział.

Krasnodębski zasugerował w rozmowie z Interią, że warto byłoby zwrócić się do Fransa Timmermansa z sugestią ustalenia ogólnych zasad, które obowiązywałyby wszystkich, a nie tylko Polskę

- Jeżeli mówimy o wpływie politycznym na sędziów, to pierwszą zasadą powinno być to, że sędziowie nie mogą przynależeć do partii - zasugerował. - Chciałbym, by KE wydała takie zalecenie - dodał, obiecując, że napisze w tej sprawie do Timmermansa.

Zdaniem wiceprzewodniczącego PE może się okazać, że to nie Polska ma problem, ale Niemcy.

Obecne standardy są w ocenie Krasnodębskiego niewystarczające.



"W pewnym sensie zostaliśmy wybrani"

- Polska jest krajem wyróżniającym się na tle innych pod względem spokoju i bezpieczeństwa. (...) U nas się nie zdarzają przypadki, które się zdarzają w innych krajach. Powinniśmy to cenić - mówił w rozmowie z Agnieszką Waś-Turecką Zdzisław Krasnodębski.

Jego zdaniem są kraje, które mają o wiele poważniejsze problemy niż Polska. - W pewnym sensie zostaliśmy "wybrani" - dodał, sugerując, że wynika to z postrzegania kraju przez pryzmat prawicowego rządu.

- Jeżeli mówimy, że niezależny TK jest podstawą każdego porządku, to wprowadźmy go w każdym kraju, bo nie we wszystkich są - mówił



Pytany o możliwość zakończenia sporu z Komisją Europejską i "białą księgę", zauważył, że sama biała księga nie wystarczy. "Potrzebne są wybory do PE" - zaznaczył.

- Jak ktoś chce byś strażnikiem prawa, reguł, przejrzystości, to powinien być jak żona Cezara. Niestety Komisja Europejska nie jest - dodał.

Wiceszef PE uważa, że "żadnych sankcji nie będzie i że mamy czas". - Miejmy nadzieję, że po wyborach się wszystko zmieni - mówił.

"Izraelowi też zależy na rozmowach"

Zdzisław Krasnodębski odniósł się również do konfliktu z Izraelem. Pytany o to, czy potrzebna jest ofensywa wizerunkowa, powiedział, że podejmowane są działania.

- Czym innym są kwestie, które są realnie sporne, które można wyjaśniać. Jest rdzeń racjonalny sporu - zaznaczył i dodał, że konflikt najlepiej rozwiązać przez rozmowę.



- Już się wiele zmieniło, bo Izraelowi też zależy na rozmowach i na tym, by nie doszło do daleko idącego konfliktu (...) Izrael wie, że - również ze względu na naszą wspólną historię - Polska jest bardzo przyjaznym mu krajem.

Gaszenie pożarów

Pytany o to, czy premier radzi sobie z gaszeniem pożarów, zwłaszcza wizerunkowych, powiedział, że "są rzeczy zaskakujące". Za taką uznał konflikt, wynikający z nowelizacji ustawy o IPN-ie.



- Myślę, że premier sobie radzi - mówił, choć - jak dodał - jest za wcześnie, by to oceniać.



