Michał Boni: Biała księga jest pełna przekłamań

- "Biała księga" jest pełna różnego rodzaju przekłamań i myślę, że wszyscy dokoła to widzą - powiedział w rozmowie z dziennikarką Interii Agnieszką Waś-Turecką europoseł PO Michał Boni.

Zdjęcie Michał Boni /Paweł Wisniewski /East News

Europoseł PO pytany był o wczorajsze posiedzenie Komisji Wolności Obywatelskich Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, której jest członkiem. W spotkaniu brał udział wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, w trakcie obrad poruszano także wątek Polski.



- Co do Polski przypomniał Timmmermans te pięć punktów, jakie w oświadczeniu KE 20 grudnia zostało postawionych do wypełnienia, jeśli Polska chce wrócić na drogę pilnowania reguł praworządności. Żaden z tych punktów nie został wypełniony - zaznaczył Michał Boni.

Reklama

- Wiceszef Komisji Europejskiej był otwarty, że do końca marca jest czas trzymiesięczny - dodał.

Dopytywany przez Agnieszkę Waś-Turecką, czy pojawił się w trakcie tego spotkania temat "białej księgi", odpowiedział, że sam do niego nawiązał.



- Ja prosiłem o uważną lekturę, o to, żeby oddzielać coś, co jest prawdziwe, od wszystkich wątków manipulacyjno-pozasądowych, jakie tam są - podkreślił Boni.

- Mnie się wydaje, że ta księga jest pełna różnego rodzaju przekłamań. Dobrze, że ona jest i to powiedział Timmermans, bo jest sformułowany na piśmie inny punkt widzenia - relacjonował europoseł.



Wideo INTERIA from the European Parliament with MEP Boni

"Gdyby nie Schetyna, PO by się utopiła"

Michał Boni był też pytany o sondażowe notowania Platformy Obywatelskiej. W najnowszym badaniu opinii przeprowadzony przez CBOS, chęć głosowania na PO wyraziło 14 proc. ankietowanych.



- Raz jest 24 proc., raz 14 proc., nie mam zaufania do tych robionych na szybko sondaży - stwierdził europoseł.



- Trzeba pracować nie tylko nad zjednoczeniem, ale nad byciem razem nie tylko z Nowoczesną, ale i z organizacjami obywatelskimi. Trzeba mieć większą wiarygodność, bo jednak jest sporo obywateli, którzy nie zagłosowali na nas w 2015 roku może nie dlatego, że chcieli zagłosować na PiS, ale byli zmęczenia naszym ośmioletnim rządzeniem. Teraz trzeba ciężko pracować, zdobywając ich zaufanie - przekonywał.



Pytany o ocenę lidera PO, stwierdził, że boleje nad tym, że notowania Grzegorza Schetyny w sondażach zaufania są słabe.

- Schetyna wykonuje ogromną organizacyjną pracę, gdyby nie on, Platforma by się utopiła po przegranych wyborach w 2015 roku i to trzeba docenić - stwierdził.