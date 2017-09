Nieoficjalnie: Rada UE zajmie się Polską 25 września

Komisja Europejska wystąpiła na środowym spotkaniu unijnych ambasadorów z wnioskiem, by 25 września na posiedzeniu Rady UE mogła przekazać informacje w sprawie dialogu z Polską w kontekście procedury praworządności - potwierdziły PAP źródła w Brukseli.

Zdjęcie Szef KE Jean-Claude Juncker i szef RE Donald Tusk /AFP

Według relacji jednego ze źródeł PAP żaden z przedstawicieli państw członkowskich nie zareagował na ten wniosek. Jeszcze w maju ustalono, że KE ponownie przedstawi tę sprawę Radzie UE, czyli przedstawicielom państw członkowskich.

RMF FM podaje, że KE chce ustalić, czy ma za sobą 22 kraje, by rozpocząć pierwszy etap procedury przewidzianej art.7 Traktatu UE. Ten pierwszy etap to stwierdzenie "zagrożenia dla praworządności", co nie wymaga jednomyślności, ale właśnie zgody 22 krajów.



Komisja Europejska chce przedstawić państwom członkowskim, co w kwestii praworządności w Polsce wydarzyło się od maja, czyli od ostatniego spotkania wiceszefa Komisji Fransa Timmermansa z unijnymi ministrami ds. europejskich - informuje RMF.