PE chce uruchomić wobec Polski art. 7 Traktatu UE

Parlament Europejski chce uruchomić wobec Polski artykuł 7 traktatu Unii Europejskiej. Na razie chodzi o pierwszą część artykułu, która oznacza stwierdzenie poważnego zagrożenia praworządności. Do tekstu rezolucji w tej sprawie dotarła korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon.

Zdjęcie Sala plenarna PE, zdj. ilustracyjne /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Głosowanie odbędzie się w czwartek. Jest praktycznie pewne, że rezolucja zostanie przyjęta, bo podpisały się pod nią niemal wszystkie grupy polityczne z wyjątkiem konserwatystów.

W tekście jest krytyka reformy sądownictwa w Polsce i wycinki Puszczy Białowieskiej. Eurodeputowani zobowiązują komisję ds. wolności obywatelskich, aby przygotowała specjalne sprawozdanie nt. Polski.

Dopiero ten dokument, przyjęty na sesji plenarnej, rozpocznie procedurę, czyli będzie wnioskiem do Rady o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Następnie Rada będzie musiała ten wniosek przegłosować większością głosów 22 krajów. To jeszcze nie będzie oznaczało sankcji, które wymagają jednomyślności, jednak będzie to sytuacja bez precedensu.

