Polska szuka poparcia dla Jacka Saryusz-Wolskiego

Dziś polski rząd będzie kontynuować szukanie poparcia dla Jacka Saryusz-Wolskiego, kandydata na przewodniczącego Rady Europejskiej. W Brukseli od niedzieli jest minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Wczoraj przedstawiał on kandydata szefom dyplomacji z unijnych krajów. Dzisiaj ma rozmawiać z ministrami do spraw europejskich. Okazją jest ich rutynowe spotkanie w Brukseli przed unijnym szczytem.

Zdjęcie Witold Waszczykowski lobbuje w Brukseli /AFP PHOTO / EMMANUEL DUNAND /East News

Minister spraw zagranicznych podkreślał w Brukseli, że jedynym, oficjalnym kandydatem Polski jest Jacek Saryusz-Wolski. "Inne kandydatury, które nie są popierane przez państwo członkowskie nie powinny być brane pod uwagę" - mówił Witold Waszczykowski. Dodał, że stanowisko Polski podzielił wczoraj minister spraw zagranicznych Węgier, "który uważał, że stanowisko państwa członkowskiego przesądza, kto jest oficjalnym kandydatem i kogo należy poprzeć".



Donald Tusk, który zabiega o reelekcję wciąż może liczyć na poparcie większości krajów. "Mamy bardzo dobrego przewodniczącego Rady, pana Tuska" - mówił minister spraw zagranicznych Holandii Bert Koenders. Donalda Tuska poparli też wczoraj między innymi ministrowie spraw zagranicznych Czech i Słowacji.



Dyplomaci i urzędnicy w Brukseli przyznają jednak, że stanowczy sprzeciw polskiego rządu stawia pod znakiem zapytania reelekcję Donalda Tuska. Żaden przywódca nie chciałby się znaleźć w podobnej sytuacji w przyszłości, by forsowany był kandydat wbrew własnemu państwu. A zatem jeśli nie Donald Tusk i nie Jacek Saryusz-Wolski, bo szanse na wybór tego ostatniego są minimalne, może pojawić się ktoś trzeci.



Socjaliści sygnalizują, że nie wystawią własnego kandydata. Mogą to zrobić liberałowie, którzy w Radzie Europejskiej mają taką samą liczbę przedstawicieli co chadecy i socjaliści.

